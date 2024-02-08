雨衣盜持利刃搶彩券行 落魄老闆買菜落網 辯稱只得手14萬

新北市蘆洲驚傳彩卷行持刀搶匪搶走20萬，警方今天上午逮獲買菜的何姓犯嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/08 14:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區昨（7）日出現雨衣大盜，趁彩券行打烊前持利刃衝入，脅迫女店員，搶走20萬元；警方循線今天上午7時許逮獲何姓嫌犯；何男供稱，經營自助餐生意不佳，才異想天開趁過年前行搶填補資金空缺，今天早起要買菜就被逮，但警方只起出贓款14萬元，何嫌辯稱搶到的就是這些、都還沒花用，警方擴大追查。

蘆洲民族路這家彩券行7日深夜11時許驚傳雨衣搶匪持利刃衝入快打烊的店內行搶，脅迫23歲潘姓女店員交出營業所得，女店員嚇得將店內現金都裝入袋內，三分鐘內迅速得手後逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方獲報，過濾監視器，發現搶匪在雨勢掩護下，穿雨衣、持點點傘，躲避監視器查緝，警方連夜過濾，今天上午七時許，趁67歲何嫌出門買菜時，湧上逮人；但何嫌落網後，僅透露經營自助餐，生意不佳，只好在過年前行搶熱錢湧入的彩券行，

專案小組調閱監視器發現，犯嫌疑似利用深夜雨勢較難辨識特徵，刻意穿著雨衣還手持雨傘想躲避查緝，經擴大調閱監視器後鎖定犯嫌特徵，將何嫌逮捕歸案；據了解，由於潘女關店前尚未清點營業所得，警方仍待釐清是否確切遭搶20萬元、擴大追查犯行。

新北市蘆洲驚傳彩卷行持刀搶匪搶走20萬，警方今天上午逮獲買菜的何姓犯嫌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲驚傳彩卷行持刀搶匪搶走20萬，警方今天上午逮獲買菜的何姓犯嫌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲驚傳彩卷行持刀搶匪搶走20萬，警方今天上午逮獲買菜的何姓犯嫌。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法