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新竹爆騎機車搶婦人皮包！警民合力制伏歹徒

新竹縣湖口鄉一名婦人正在菜市場步行購物時，突遭騎機車的陳姓男子從身後拉扯皮包欲行搶，最後警民合力將陳嫌制伏逮捕。（警方提供）

新竹縣湖口鄉一名婦人正在菜市場步行購物時，突遭騎機車的陳姓男子從身後拉扯皮包欲行搶，最後警民合力將陳嫌制伏逮捕。（警方提供）

2024/02/02 17:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉民生街菜市場，今中午驚傳搶案！一名婦人正在菜市場步行購物時，突遭後方騎機車的陳姓男子，從身後徒手拉扯皮包欲行搶，被害婦人抗拒，陳嫌竟持剪刀欲剪斷皮包背帶；幸好，目擊民眾加入幫忙，加上正在附近銀行執行巡守勤務的警力及時趕到，警民合力迅速將陳嫌制伏逮捕。

新湖警分局表示，今天中午12點許，湖口鄉民生街的傳統市場，湧入大量年節採買的人潮，一名婦人步行購物時，突然遭後方一名騎乘機車的陳嫌，硬是從身後徒手拉扯皮包，被害婦人驚嚇抗拒，並大聲呼救，陳嫌掏出自備的剪刀欲剪斷皮包背帶。

適逢新湖警分局執行金融機構巡守，就在菜市場旁的銀行執勤，接獲無線電通報後即時到場，一旁目擊民眾也加入幫忙，警民合力迅速將犯嫌制伏逮捕。整個過程讓買菜民眾嚇壞了。

警方在其身上起獲毒品海洛因殘液注射針筒及毛重1.69公克海洛因毒品1包等贓證物，全案詢後以涉毒品危害防制條例、刑法搶奪未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖警分局分局長黃政龍呼籲，年關將近，警方加強金融機構、市場及超商巡守勤務，不法之徒勿心存僥倖；另民眾應提高警覺，留意身邊可疑人士，另如有提領大筆款項需求，分局於年節期間提供民眾護鈔服務，讓民眾安心好過年。

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