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惡男搶劫、電焊筆攻擊老運將 重判7年8個月

王男傷人強盜，手段惡劣，檢求處重刑，屏東地院重判他7年8個月徒刑。（記者李立法攝）

王男傷人強盜，手段惡劣，檢求處重刑，屏東地院重判他7年8個月徒刑。（記者李立法攝）

2024/02/04 12:34

〔記者李立法／屏東報導〕王姓男子搭計程車見運將口袋露出一疊鈔票，竟起歹念，要求運將載至工寮後，趁運將不注意，持電焊筆攻擊被害人，導致被害人血流如注無力反抗，王男遂搶走被害人身上1萬5600元後逃逸，警方據報循線逮到王男送辦，檢方訊後認為王男強盜手段惡劣，向法院求處重刑，屏東地院依攜帶兇器強盜罪，判處王男7年8個月徒刑，可上訴。

21歲的王男因缺錢花用，去年5月間從屏東市搭乘計程車時，見運將口袋露出一疊鈔票，加上70歲的運將已上了年紀，王男竟心起歹念，要求運將載他至來義鄉一處工寮取車資，當運將抵達工寮後，王男卻從工寮內取出電焊筆，趁老運將不注意，從背後刺傷被害人，導致被害血流如注，無力反抗，王男隨即搶走被害人身上1萬5600元逃逸，被害人負傷向路人求助，才倖免於難。

警方據報後，循線將傷人強盜的王男逮捕送辦；檢方認為王男犯罪動機及手段實屬惡劣，建請法院從重量刑；屏東地院審理後，認為王男僅為強取財物，竟對年邁被害人採取如此激烈強盜手段，嚴重破壞社會治安，依攜帶兇器強盜罪，判處王男7年8個月徒刑。

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