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宿醉酒駕多了 北市警春節期間特殊時段加強取締

警春節期間針對特殊時段加強取締酒駕。（記者劉慶侯翻攝）

警春節期間針對特殊時段加強取締酒駕。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/08 08:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局針對取締酒駕每月計有6次大執法勤務，目前為因應農曆春節連續假期，民眾可能會有飲酒助興，以致危險駕駛情形，警方將針對易發生酒駕時段、路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，並於春節期間強化酒駕防制工作，有效防制酒駕事故發生。

警方表示，農曆春節連續假期將至，民眾過節歡聚時有飲酒助興，且冬令時節，國人常有進補的飲食習俗，民眾飲宴機會大增，為防制酒後駕車，北市警察局每月規劃2次署辦取締酒駕勤務、4次局辦取締酒駕勤務。

警方表示，民眾普遍已有喝酒不開車的正確觀念，但，警方近期分析112年取締酒駕時段，以0-6時占36.7%最高、6-12時占34.4%次之，宿醉酒駕卻有增加趨勢。

警方表示，喝酒隔日宿醉會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，且存在相當事故風險，民眾如飲宴場合喝酒助興、食用含有酒精成份食品等，或飲酒隔日，除搭乘大眾運輸交通工具外，亦可多使用「代客叫計程車」及「酒後代駕」等服務，避免酒後駕車的情況發生。

北市警表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方將持續針對易發生酒駕路段、時段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所加強攔檢稽查；另因年關將近，預期出外採買年貨人潮較平日頻繁，亦將針對車輛未禮讓行人加強取締，盼請用路人務必遵守交通規則，以保障自身及他人安全，平安回家過好年！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警春節期間針對特殊時段加強取締酒駕。（記者劉慶侯翻攝）

警春節期間針對特殊時段加強取締酒駕。（記者劉慶侯翻攝）

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