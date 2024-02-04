酒測值1.18！醉醺醺騎車趴趴走 員警也捏一把冷汗

雲林縣警方執行取締酒駕、危駕專案，共查獲3件酒駕，其中有1件機車騎士酒測值高達1.18mg/L。取締酒駕示意圖。（雲林縣警局提供）

2024/02/04 12:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警方昨晚同步執行全國取締酒駕及危駕專案勤務，共查獲3件酒駕，其中有一名機車騎士酒測值高達1.18mg/L；員警指出，這樣的酒精濃度已足以影響辨識能力及方向感，肇事率極高，為駕駛及其他用路人捏一把冷汗。

雲林縣警察局指出，昨晚查獲3件酒駕分別在虎尾及斗南市區，1件汽車、1件機車、1件微電車，3名駕駛分別到友人家或自家與親友聚餐喝酒後駕車外出，機車、汽車部分當場拆卸車牌扣牌，微電車則因法規規範不明確先移置車輛，3人訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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警方表示，以多數人體質，酒測值超過1mg/L辨識能力、方向感都已受影響，走路會不穩、開車蛇行，肇事率很高；根據先前有學者研究發表「身體酒精濃度與肇事率（行為表現）的關係」，酒測值0.85以上會有噁心、步履蹣跚，肇事更高達50倍。

雲林縣警局表示，去年1至12月雲林共發生236件酒駕死傷車禍，造成4死272傷，去年酒駕取締有1419件違規，依公共危險罪移送有1021人，可見仍有不少駕駛人心存僥倖酒後駕車。

雲林縣警察局長李建民指出，春節連假期間民眾返家相約聚餐及三五好友齊聚小酌在所難免，但酒後不駕車，請沒有喝酒的親友駕車或搭計程車，不要心存僥倖。

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