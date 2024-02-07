「真鈔夾假鈔」騙走價值千萬泰達幣 警循線逮車手送辦

詐騙集團以假騙真，警方查扣手機1支、桌上電腦1部、現金28萬多元及千元面額玩具鈔7829張。（讀者提供）

2024/02/07 22:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕以假騙真！高雄一名張姓男子網售虛擬泰達幣，引來詐騙集團交易，雙方於前金區一間超商面交，鄭姓車手以提袋裝滿千萬玩具鈔，每捆上下各放1張真鈔，佯裝剛從銀行提領，騙過張男以為千萬真鈔，匯了30萬5064顆泰達幣到對方電子錢包，張男返家才驚覺被騙，清點只拿到2萬元，損失近1千萬元報警，高雄市刑警大隊循線逮獲鄭男，警訊後將他依詐欺罪嫌依法送辦，全案擴大偵辦中。

警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。

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雙方約定前金區一間超商面交，鄭男以提袋裝滿1000萬元玩具鈔，還模仿銀行捆鈔綁帶，將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，佯裝為剛到銀行提領模樣，前往超商與張男面交。

但因張男未立即驗鈔，以為提袋裝滿千萬真鈔，當面將30萬5064顆泰達幣，匯入鄭男提供的電子錢包，雙方便各自離去，張男直到返家後，清點只拿到2萬元，每捆僅上下各有1張真鈔，其餘均為玩具鈔，印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才驚覺受騙上當，損失近1千萬元，趕緊抱著提袋飛奔警局報案。

高市刑大偵查第5隊14分隊據報展開調查，調閱監視器畫面以車追人，鎖定鄭男涉嫌重大，經跟監及蒐證多時，發現他北上逃亡台中，躲藏1個月避風頭，近來掌握他回到高雄，前往鼓山區住處逮人，當場查扣手機1支、桌上電腦1部、現金28萬多元，以及千元面額玩具鈔7829張。

警方將鄭男帶回市警局偵辦，據了解，鄭男到案坦承犯行不諱，供稱於社群網站求職，幫人提款可以抽傭1%，這次分紅10萬元，警訊後將鄭男依詐欺罪嫌送辦。

高市警局科偵隊與市刑大聯手查緝電信詐欺集團，去年查緝261件2108人，與前年同期相較增加37件347人，查獲件數及人數均增加，另去年詐欺案件發生數顯著減少、破獲率顯著增加，發生數減少率與破獲率增加均勇奪六都第一，凸顯打擊詐騙成效佳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團以假騙真，警方查扣手機1支、桌上電腦1部、現金28萬多元及千元面額玩具鈔7829張。（讀者提供）

詐騙集團以假騙真，警方查扣手機1支、桌上電腦1部、現金28萬多元及千元面額玩具鈔7829張。（讀者提供）

警方逮獲鄭姓男子依法送辦。（讀者提供）

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