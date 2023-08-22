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提領10萬驚見59張千元假鈔 原來是枕邊人幹的

警方將曹姓女子移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將曹姓女子移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/22 14:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市劉姓男子到合作金庫提領10萬元現金，準備繳交店租時，驚見有59張千元假鈔，一度懷疑是行員動手腳，氣得向警方報案，警方深入追查，排除行員犯案，進而懷疑劉男枕邊人曹姓女子涉有重嫌，直到出示網路交易紀錄、監視影像，才讓其坦承犯案。

據了解，32歲劉男從事服務業，因創業開店需支付工程款及店租，5月初時到文山區合作金庫提領10萬元存款，接著將現金放在家中，等到要付款項時，赫見其中有59張千元是玩具鈔，一度懷疑是合庫行員偷天換日，氣的向警方報案。

警方介入偵辦後，先調閱合庫監視器影像，但發現行員交付現金時，均使用驗鈔機確認數量及真偽，也無換鈔舉動，甚至大動作請行員驗指紋，但完全查不出任何蛛絲馬跡，最後排除行員涉案。

據悉，警方追查碰壁後，轉朝其他方向偵辦，於是查詢該批編號QQ454454YY的玩具鈔，發現有MOMO、蝦皮、露天等購物平台販售，進而追查所有交易紀錄後，驚見其中一名購買人，與劉男枕邊人曹女同名同姓，讓案情有了重大突破。

據指出，警方找上曹女時，她矢口否認摸過玩具鈔票，但警方提出驗指紋等證明清白方式，曹女又改口有摸過鈔票，更讓警方懷疑，直到出示蝦皮店到店監視影像後，才搓破曹女謊言，讓偵辦3個月玩具鈔懸案宣告偵破。

警詢時，曹女稱因經濟狀況不穩定，缺錢花用之下，才會到蝦皮購物平台，以400元購買10萬元玩具假鈔，趁男友不在家時，抽出中間一疊千元換成假鈔，詢後依竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

文山第二分局今表示，凡走過必留下痕跡，千萬不要貪圖小利而心存僥倖，警方對於竊盜犯罪決不寬貸，務必緝獲犯嫌，保障人民的財產安全。

該批千元玩具鈔票。（記者陸運鋒翻攝）

該批千元玩具鈔票。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣59張千元玩具鈔。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣59張千元玩具鈔。（記者陸運鋒翻攝）

劉男至合庫提醒10萬元現金。（記者陸運鋒翻攝）

劉男至合庫提醒10萬元現金。（記者陸運鋒翻攝）

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