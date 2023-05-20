新竹工業區附近店家假鈔流竄 26歲犯嫌落網

新竹縣湖口鄉的新竹工業區周邊一家早餐店，日前陸續收到男子持新台幣1000元偽鈔消費，印刷遇水會暈開。（記者廖雪茹翻攝）

2023/05/20 13:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉的新竹工業區周邊店家，日前陸續收到新台幣1000元偽鈔，印刷遇水會暈開，警方獲報追查，日前將涉有重嫌的26歲林姓男子查緝到案，林嫌供稱偽鈔由友人提供，警方將全案依詐欺、行使偽造貨幣罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，並積極進一步追查來源。

新湖警分局表示，新工派出所於本月10日接獲報案，並從臉書社團輿論發現，新竹工業區仁樂路、仁和路附近疑似有千元偽鈔出現，其中，某早餐店兩度收到偽鈔，一家檳榔店一次，分局隨即成立專案小組掌握嫌疑人身分，並報請檢方指揮偵辦，17日循線將嫌疑人查緝到案。林嫌向警方供稱偽鈔由友人提供。

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新湖警分局偵查隊、新工派出所組成的專案小組，沿線調閱監視器掌握犯嫌身分、使用交通工具以及住處，查緝並執行搜索，發現林嫌涉及本案。經查，林嫌多次持千元偽鈔在桃園和新竹地區消費，在竹縣湖口鄉至少犯案3次，其中1次犯案因早餐店家警覺性高識破，而未被換取真鈔得逞。

新湖警分局長羅裕城表示，偽鈔印刷品質及用紙較為粗糙，收取時應多加留意，掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看一看、摸一摸、轉一轉」，就能辨識鈔券真偽，避免造成財產損失。

新竹縣湖口鄉的新竹工業區周邊一家早餐店，日前陸續收到男子持新台幣1000元偽鈔消費，印刷遇水會暈開。（記者廖雪茹翻攝）

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