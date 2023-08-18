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電影《無雙》翻版！大量500元假鈔流入市場 警破獲「1人畫室」

警方查扣358張偽鈔，以及印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。（記者邱俊福攝，本報合成）

警方查扣358張偽鈔，以及印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。（記者邱俊福攝，本報合成）

2023/08/18 16:43

〔記者邱俊福／台北報導〕46歲田姓男子，涉嫌利用自己美工繪畫專長，透過雷射雕刻機製版、棉紙製作防偽線、浮水印，再經配色方式，製作出肉眼無法一眼辨識出的高仿真500元假鈔，並以1張真鈔換3張代價，跟毒販交易，讓偽鈔流入市場，宛如香港電影「無雙」翻版。刑事局偵七大隊第三隊據報，日前將田嫌逮捕，詢後依妨害國幣懲治條例及刑法偽造貨幣等罪嫌送辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准。

警方調查，田嫌為美工相關科系畢業，曾擔任過清潔工，平時喜歡畫油畫，目前跟前妻租屋於新北市三芝區，從屋內雜亂、沒有冷氣等狀況，研判生活並不寬裕，其租屋處堆放有大量各式製作偽鈔機具與油畫創作，田嫌到案則對於製作偽鈔等相關案情，皆不願進一步說明。

製作偽鈔手法，先以雷射雕刻機製作鈔票正、反面樣版，分別網版印刷到宣紙，進行配色，另棉紙製作防偽線、浮水印，最後以手工方式，將有防偽線、浮水印的棉紙放在印有正、反面鈔票圖樣的2張宣紙中間，3張壓合成1張，製作出高仿真500元假鈔。

警方說，該偽鈔製作精美，幾可亂真，但仍能從紙質較滑，沒有「盲人點」、浮凸印痕，500數字也沒有變色油墨，進行辨識。

今年5月間，多家銀行發現多起高仿真的500元偽鈔，因為多組相同編號，研判來源相同，中央銀行發行局遂協請刑事局偵七大隊調查偵辧，追查時北檢檢察官於偵辦一宗毒品案，從查扣購毒贓款中發現500元偽鈔6張，經比對編號，確認為同一批。

經查，檢警又從該毒販手中追出352張500元偽鈔，進而鎖定田男偵辦。本月15日，警方前往田嫌租屋處查緝，逮捕田嫌，查扣印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。

警方呼籲，目前查獲的358張偽鈔編號有BN396505YC、EK358311YC、GN320601WC、DL641614UC、HP496975YB、ER545876ZB、ER545816ZB、HS296834ZB、BP356827VC、FM818033WC、DQ931724YC等11組，但田嫌疑似竄改鈔票號碼數字倒數第2碼來混淆，提醒民眾提高警覺，小心辨識，如拿到假鈔，千萬不能默默花掉，應該儘速向警察報案或是交給銀行處裡。

警方查扣358張偽鈔，以及印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣358張偽鈔，以及印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方持田嫌製作的偽鈔半成品，說明製作的方式。（記者邱俊福攝）

警方持田嫌製作的偽鈔半成品，說明製作的方式。（記者邱俊福攝）

田男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

田男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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