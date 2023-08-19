好賊！棄千元仿五百元 賭較少人細摸

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2023/08/19 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕由於國內多次出現行使偽鈔案，現今一般民眾或商家買賣購物取得一千元大鈔時，因面額大，多半會檢視一下有無可能收到假鈔。

若收到的是五百或百元鈔，謹慎度會稍減，其中五百元鈔還因為流通量比千元、百元鈔少，有些人收到時，直覺上比較不會懷疑拿到假鈔。刑事局本次破獲五百元假鈔案，研判田男就是揣摩一般民眾心理後，刻意避開千元鈔，只製作五百元偽鈔。警方提醒，民眾收到五百或百元鈔，也要留心查驗一下。

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警方表示，田男製鈔的精良度不差，有防偽線、也有浮水印，民眾若不仔細摸，僅用肉眼判斷，很容易受騙；不過該批假鈔紙質較滑，沒有盲人點、浮凸印痕等特徵，如果用手仔細觸摸，可察覺與真鈔有差異，另「500」數字也沒有變色油墨，透過光線可進行辨識。

警方本次查獲共三五八張偽鈔，編號有BN396505YC、EK358311YC、GN320601WC、DL641614UC、HP496975YB、ER545876ZB、ER545816ZB、HS296834ZB、BP356827VC、FM818033WC、DQ931724YC等十一組，但田男疑竄改鈔票號碼數字倒數第二碼來混淆；警方醒民眾收鈔時要仔細辨識，若不慎拿到假鈔，儘速向警方報案或送交銀行處裡。

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