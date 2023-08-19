高仿真500元假鈔 竄市

警方持田嫌製作的偽鈔半成品，說明製作的方式。（記者邱俊福攝）

2023/08/19 05:30

男持半成品炫技 說服毒販以一比三進行交易 將偽鈔流入市面

〔記者邱俊福／台北報導〕今年五月以來，有多家銀行收到高仿真的五百元偽鈔，因多組編號相同，研判為同一來源，中央銀行發行局報請警方偵辦，刑事警察局先循線逮捕一名行使偽鈔的毒販，起獲三百多張同款假鈔，再追出製假鈔的四十六歲田姓男子，其製販偽鈔情節宛如香港電影「無雙」；但田男只承認販鈔給供出其身分的毒販，對於總共賣給多少人、有多少假鈔流入市面？不願多說，檢察官複訊後向法院聲押獲准。

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製鈔男收押 追假鈔流向

警方調查，田男是一所名校美工科班出身，他透過雷射雕刻機製作鈔票正、反面樣版，另以棉紙製作防偽線、浮水印，再經過配色，製作出高仿真五百元假鈔，民眾或商家若忙於收受和找錢，一眼看並不易辨識出真偽；田男平日喜歡畫油畫，與前妻租屋在新北市三芝區，但屋內雜亂、陳設不多，研判生活不寬裕而起意製造偽鈔。

警方說，今年五月間有多家銀行發覺出現五百元假鈔，警方獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦，先從一宗毒品案被告處，查扣購毒贓款中有六張同款式五百元假鈔，比對編號確認為同一批；檢警隨後又從落網毒販手中追出三五二張假鈔，追問出上游賣家是田男，田男以半成品炫耀其製作技術精良，說服毒販以一比三方式進行交易。

刑事局偵七大隊第三隊於本月十五日，前往田男租處搜索逮人，查扣屋內的印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。

田男到案後，對於製作偽鈔等相關案情，皆不願進一步說明，警方詢後依妨害國幣懲治條例及刑法偽造貨幣等罪嫌將他移送法辦，法官裁准收押偵辦。

警方查扣358張偽鈔，以及印表機、曝光機、雷射雕刻機、驗鈔機、裁切機、烘乾機、電子顯微鏡、網版印刷材料與各式油墨、偽鈔用紙等贓證物。 （記者邱俊福攝）

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