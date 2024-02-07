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甜蜜出遊竟成擄人案 警夜奔百里營救才知烏龍一場

警方夜衝南投營救，赫見曾婦正在男友家休息。（警方提供）

警方夜衝南投營救，赫見曾婦正在男友家休息。（警方提供）

2024/02/07 19:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市45歲曾姓婦人上週六偕同劉姓男友出遊，因不願電話聲打擾甜蜜時光雙雙關機，卻嚇壞密集連繫未果的曾婦女兒，以為母親遇人不淑被擄走急報案，警方透過手機定位夜衝南投營救，赫見曾婦正在男友家休息，渾然不知女兒急得像熱鍋上螞蟻，緊急協尋案件原來是烏龍一場，員警這鬆了一口氣。

據了解，21歲曾姓女子當天凌晨衝進第三分局健康派出所，焦急得向值班員警表示，母親稍早深夜被劉姓男友拉出門遲遲未返家，多次撥打手機卻疑似關機無法聯繫，因過去從未發生這種情形，擔心她遇人不淑發生意外，請求警方協助。

員警獲報不敢大意，除啟動緊急協尋，定位曾婦手機位置，也同步調閱住家附近的監視器影像，從影像畫面發現其自行坐上男友轎車的副駕駛座，研判並無受人強迫的情事，惟兩人手機均關機無法聯繫，員警為求謹慎，於凌晨3點直奔手機最後定位地點的南投國姓鄉尋人。

警方在凌晨4點多抵達，發現劉男正站在門外抽菸，得知女友女兒報警尋人也目瞪口呆，而悠然自得待在男友家中享受甜蜜時光的曾母，也澄清絕對沒有遇上任何不法情事，急忙解釋因為要享受兩人獨處時光，才會將手機關機，但為了讓女兒安心，仍隨同員警先行返回台中。

離去前劉男見當時飄著小雨，也自然地幫女友整理衣物及遞上雨傘，顯見兩人的好感情，也讓這場烏龍擄人劇碼，得以順利落幕，警方提醒民眾，交友外出都別忘了事先與家人溝通，出門保持手機暢通，也能維護自身安全。

緊急協尋案件原來是烏龍一場，員警這才鬆了一口氣。（警方提供）

緊急協尋案件原來是烏龍一場，員警這才鬆了一口氣。（警方提供）

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