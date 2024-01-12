兒子被判定死亡 父母收骨灰3個月後竟發現烏龍一場

美國奧勒岡州1名男子在3個月前被判定死亡後竟又出現，原來是因為死者身上帶有男子錢包及身分證，才引發這次烏龍。（圖截自X「@adrianbthomas」）

2024/01/12 11:51

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州1名男子日前在被法醫判定死亡，數月後竟突然現身聯絡家人！原來是死者身上帶有該名男子的錢包及身分證，相關調查人員才會誤認，引發一場烏龍。

根據《FOX 12》 報導，奧勒岡州23歲男子蔡斯（Tyler Chase）去年9月11日被法醫判定因吸毒過量死亡，火化屍體後把死亡證明及骨灰一併交給他的家人。不料3個月後，家人突然接到法醫辦公室的電話，稱蔡斯並沒有死，而是一直安全地住在戒毒所中。

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據蔡斯所述，他已經很久沒有和家裡聯絡，又長期為毒癮所苦，所以一直住在戒毒所接受康復計畫。直到近期，他發現他的糧食救濟福利突然被取消，他才得知他在法律上竟然已經死亡，「我去國土安全部時，他們要求我出示身分證。但他們看到我的身分證時突然表現得相當困惑，然後告訴我，我已經死了」。事後法醫告訴蔡斯，他們因為在死者身上找到他的錢包還有裡面的身分證，所以才判定死者就是蔡斯。

據報導，當地法醫辦公室不願透露被誤認為是蔡斯的死者真實身分，不過辦公室發言人已經對此發表聲明承認錯誤並表示，「法醫辦公室將啟動全面審查，找出當前做法中的疏漏，並努力實施制度改革。在未來，所有被發現持有國家頒發的臨時身份證明的人都需提交指紋並進行身份識別，以確保這種情況不會再次發生」。

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