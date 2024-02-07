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騙民眾投資標案拿高額紅利 宜縣府專員許智信被起訴

蘭陽媽祖文化節許智信（左白衣者）隨駕林姿妙遶境。（ 取自蘭陽媽祖文化節粉專）

蘭陽媽祖文化節許智信（左白衣者）隨駕林姿妙遶境。（ 取自蘭陽媽祖文化節粉專）

2024/02/07 14:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，以縣長林姿妙助理名號，在外誆騙募資與借貸，去年9月28日失聯跑路，9天後落網。民間傳出受害者逾50人，累計金額逾億元，檢方掌握到17名被害人，總計約6500萬元，依貪污治罪條例和刑法詐欺罪嫌起訴許男。

許智信雖掛名專員，實際上是宜蘭市駐區，支援縣長室基層服務業務，幫林姿妙「跑攤」，不料9月28日無故曠職，捲款潛逃，不乏民代、地方名人被騙「投資」。

許智信在中部棄車，手機幾乎每天換門號，一度還想偷渡出國，去年10月7日在台北車站被警方逮捕，宜蘭地檢署訊後聲請羈押禁見，宜蘭地方法院准押禁見，並羈押至今。

檢方調查，許智信2020年2月起，利用縣長室專員身分，邀請被害人投資賺錢，或以高額紅利吸引被害人掏錢，話術相當多，包含稱自己標到媽祖文化節，邀請被害人投資；稱縣府執行口罩及媒體採購，出現困難，需要民間資金挹注；或稱廠商缺標金投資童玩節工程，可一起投資獲利等。

檢方掌握17名被害人，最高受騙額度為1280萬元，受騙金額累計6500萬元，其中包含許男發放給被害人的「紅利」，返還約700萬元；但許智信否認犯罪，主張只是一般借貸，他在外欠有債務，其中包含地下錢莊，急需用錢。

檢方偵結，認定許智信涉貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法詐欺罪嫌，提起公訴，宜蘭地方法院今天下午召開羈押庭，決定是否延押。

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