宜縣府專員許智信涉詐騙逾億攜60萬逃亡落網 今收押禁見

宜蘭縣政府公共造產專員許智信（中）今天上午被法院裁定收押禁見。（資料照）

2023/10/09 10:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，涉嫌仗著縣長林姿妙助理之名四處誆騙募款及借貸，卻無預警失聯，逃亡9天落網，身上被搜出60萬元現金，宜蘭地檢署昨晚複訊後向法院聲請羈押禁見，宜蘭地方法院今天上午召開羈押庭裁定收押禁見。

許智信宣稱有辦法採購宜蘭縣政府標案賺錢，誆騙募資與借貸逾億元，受害者逾50人，不料在9月28日失聯，警方查出他搭乘高鐵往返台北、高雄躲避查緝，派員到台北高鐵站埋伏，本月7日傍晚5點半發現許男現身，便趨前攔查，在他身上起獲60萬元，隨即帶回宜蘭偵辦。

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許男供稱，身上錢是自己的，卻無法交代來源，警訊後昨天下午移送宜蘭地檢署複訊，承辦檢察官認為被告涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物及刑法之詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

羈押庭召開40分鐘後，法官認被告犯嫌重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且曾在縣府擔任要職，人脈廣泛，有相當程度影響力，所得款項亦待追查，失聯期間更換手機，有湮滅證據、勾串證人、逃亡、反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞，應予羈押並禁止接見通信，上午9點10分准押禁見。（10:13更新）

許智信（左1）本月7日傍晚在台北高鐵站被警方查獲。（圖由讀者提供）

警方在許智信身上搜出60萬元現金。（圖由讀者提供）

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