宜縣府專員涉詐億元複訊 受害者淚崩：為什麼要騙大家

宜蘭縣政府專員許智信抵宜蘭地檢署複訊。（記者蔡昀容攝）

2023/10/08 15:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌打著「縣長林姿妙親信」名號，誆騙募資、借貸逾億元，9月28日失聯，昨（7）日在台北落網，今（8）日下午送宜蘭地檢署複訊。前往宜檢說明的受害者，恰巧見到許男身影，她忍不住掩面落淚，「為什麼博取大家的信任騙大家，大家賺的都是辛苦錢......」

縣府專員許智信涉嫌宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，向外誆騙募資與借貸逾億元，警調依詐欺、貪污治罪條例，今將許男移送宜蘭地檢署複訊。許男下午2點29分抵宜檢，面對媒體提問，不發一語。

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前往宜檢說明案情的受害者，恰巧見到這幕，她看著許男戴著手銬，哽咽落淚，「好好的一個人怎麼會淪為階下囚？為什麼把自己搞得這麼狼狽？為什麼要博取大家的信任？為什麼要這樣騙大家？」

該名受害者說，見許智信勤跑宮廟和婚喪喜慶，選舉期間也很認真，是老實、年輕有為的年輕人，很欣賞許男；她因車禍躺3個月，許智信邀她投資，因為是縣長助理，知道縣府有買媒體、公共工程、疫情買口罩等標案，大家可以一起賺錢，並承諾給她比地下錢莊還高的利息，還說「姐仔，妳不信任弟仔嗎？」

受害者表示，她有收到利息，於是繼續投資，總計150萬元，但許男在媽祖文化節後失聯，她看新聞才知他跑路，工作34年得來的辛苦錢，還有退休金，一夕之間都沒了，一下子哭了3天，睡不好也吃不下。

受害者說，先前林姿妙捲入官司，許智信以此為由，請她把跟錢有關的文字訊息都刪掉，避免害到縣長；另一名同行的男性受害者嘆，他賠了120萬元，都是辛苦賺來的錢，認為許智信背後應該還有集團，許不可能一個人要這麼多錢。

宜檢表示，本案由宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮宜蘭縣調查站及礁溪警分局偵辦，若有其他民眾受騙，可向調查站或礁溪分局報案。

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