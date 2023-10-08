抓到了！詐騙上億跑路想偷渡未果 宜蘭縣政府專員落網

宜蘭縣政府專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」、「林姿妙女兒同學」等名號，宣稱有辦法拿到縣府採購標案，向外誆騙募資、借貸捲款逾億元後失聯，昨（7）日在台北落網。（資料照，記者游明金攝）

2023/10/08 12:27

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌對外打著「縣長林姿妙親信」、「林姿妙女兒同學」等名號，宣稱有辦法能拿下縣府標案賺錢，向外誆騙募資、借貸逾億元，9月28日失聯，債主求償無門，昨（7）日在台北落網。

據了解，許男為躲債主而跑路，駕駛前女友車子到苗栗，並於路邊棄車，並以徒步、計程車的方式移動，不敢搭大眾運輸工具，手機也換了兩支，一度還想偷渡出國，最後考量有風險而做罷，落入四面楚歌的情境。

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檢警不敢大意，派遣人員追查，昨天在台北車站將許男逮回，並於律師到場後展開訊問，釐清案情。

初步了解，許男宣稱，這是選舉欠下的大筆債務，因而以投資名義或單純借貸來借款，有的是二胎借的，最後因為洞越挖越大，真的沒辦法才跑路，並否認用縣府標案去跟民間借錢。

外傳許智信在外欠款兩億餘元，目前共5名被害人出面報案，金額數十萬元到1000多萬元不等，但究竟多少錢，根據許的說法，欠太多件了，挖東牆補西牆，不知道總共欠多少錢。

不過，許男是否以縣府公務員身分期約，有無涉及貪污治罪條例之嫌，檢警尚在調查釐清。

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