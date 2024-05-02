台中自小客等紅燈 慘遭酒駕女騎士直直撞

台中市1名賴姓女子酒後騎車，疑似酒精發作恍神，直直撞上停等紅燈自小客車的後方。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

2024/05/02 13:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名賴姓女子（53歲），昨天下午酒後騎機車返家，行經霧峰林森路、草湖路口時，疑似因酒後恍神，竟完全沒煞車，直直撞上由吳姓男子駕駛在停等紅燈的自小客車，造成車子後保險桿受損，所幸雙方都沒有受傷，賴女坦承騎車前有喝啤酒，酒測值高達0.77mg/l，因酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

這起車禍發生在昨天下午3點50分左右，當時吳姓男子駕駛自小客車，在霧峰林森路和草湖路口停等紅燈，沒想到賴姓女子（53歲）騎機車沿林森路往草湖路方向直行，疑似恍神，完全沒煞車直直撞上自小客車的後方，賴女撞車後整個人清醒過來，趕緊檢查看自己的胸腹部有沒有受傷，整個過程都被自小客車上的行車紀錄器拍下。

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警方獲報到場處理，對2名駕駛進行酒測，賴女酒測值高達0.77mg/l，吳姓駕駛則沒有酒精反應，賴女表示當時騎機車要回家，坦承騎機車前有喝啤酒，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

霧峰分局警方呼籲，取締酒後駕車是警方重點交通執法工作，今年1月1日至今已取締181件，請駕駛人酒後勿心存僥倖駕車，危害到其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中市1名賴姓女子酒後騎車行經霧峰林森路時，撞上停等紅燈的自小客車，造成車子後保桿受損。（記者陳建志翻攝）

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