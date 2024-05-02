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梭哈200萬退休金想賺紅利還要再付700萬 桃警當街逮捕2車手送辦

警方訊後今依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。（資料照）

警方訊後今依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。（資料照）

2024/05/02 13:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有被害人誤信假投資真詐財，將200萬元退休金全數投入，想領紅利卻被要求再付700萬元，他趕緊求助警方，桃園警方當街逮到31歲黃姓車手及29歲負責監視的周姓男子，2人供稱透過網路求職被指派取款，對於案情完全不清楚，警方訊後今依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，被害人透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，將退休金200萬元全數投入操作，眼見每天獲利豐厚，想領取紅利時，對方卻稱須再投入700萬元，被害人嚇壞了，擔心退休金拿不回來，經討價還價決定先支付50萬元，親友得知提醒他可能受騙，被害人趕緊向桃園警分局中路派出所報案。

警方組成專案小組與被害人合作，與黃姓車手約在路旁交款，員警為防止車手竄逃，事先在周邊佈下天羅地網，警員惠譯賢偽裝被害人親友，藉口要借機車鑰匙靠近黃男，趁其不備將他制伏。

此時，與黃男一同前來、負責監視的周男，發現黃男被捕後，假裝路人甲從旁經過，並準備以手機回報，卻不知行蹤早已被警方鎖定，訊息來不及傳出即遭員警壓制，期間周男企圖伸手進背袋被制止，警方事後在他背袋發現1把彈簧刀，周男辯稱是用來防身。

2人供稱，透過網路求職被指派來收錢，對於案情完全不清楚，警方依法將2人移送偵辦，並呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。

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