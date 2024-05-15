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被樓上鄰居吵到睡不著 跑屋頂持鐵鎚敲地板報復出包被判刑

鄭姓男子不滿鄰居深夜經常製造噪音，持鐵鎚敲樓上地板報復，被法院依毀損罪判拘役30天。（記者林嘉東攝）

鄭姓男子不滿鄰居深夜經常製造噪音，持鐵鎚敲樓上地板報復，被法院依毀損罪判拘役30天。（記者林嘉東攝）

2024/05/15 15:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓男子不滿樓上、4樓鄰居深夜經常製造噪音，吵得他無法成眠，也以牙還牙，跑到4樓屋頂，持鐵槌敲打地板報復：未料，用力過猛，打破地板與防水塗層，反遭鄰居提告毀損等罪。基隆地院審結，將鄭男依毀損罪判處拘役30天，得易科3萬元罰金。

判決指出，59歲鄭姓男子住在基隆市某社區3樓，不滿樓上沈姓住戶深夜經常製造噪音，害他長期失眠；去年9月間又被沈家吵到睡不著，一時惱怒，晚間11時許跑到4樓頂，拿著鐵鎚敲打地板報復。

沈男聽到屋頂敲打聲，上樓察看，才知是樓下鄰居所為，報警指控鄭男恐嚇，並以地板被鄭男敲壞，損害防水塗層，提告毀損罪。

檢察官調查時，認定鄭男不過是要發洩不滿情緒，並無恐嚇沈男意圖，但確實敲壞4樓頂地板，將鄭男依毀損罪嫌起訴。

法院審理時，鄭男指出，他有意與沈男和解，但遭沈男拒絕，雙方無法達成調解。沈男另提起刑事附帶民事訴訟，向鄭男索賠，由民事法庭審理中。

刑事部分，鄭男持榔頭敲壞4樓頂地板，毀損事證明確，法官因此依毀損罪判鄭男拘役30天，得易科3萬元罰金。

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