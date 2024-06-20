明年免漲健保費 邱泰源喊話醫界：點值1年內讓大家滿意

衛福部長邱泰源說，目前估算明年健保費不用調，同時向醫界喊話「絕對有信心1年內一定讓點值達到大家滿意的地步」。（記者張嘉明攝）

2024/06/20 11:49

〔記者林惠琴／台北報導〕健保總額明年將突破9千億元，按衛福部草案版本，即使成長率採高推估5.5%，明年底安全準備金仍有1.01個月，符合法定最低1個月要求，可免漲健保費，衛福部長邱泰源今（18日）表示，目前估算明年健保費不用調，同時向醫界喊話「絕對有信心1年內一定讓點值達到大家滿意的地步」。

邱泰源今日出席第23屆國際急診醫學會議大會開幕典禮時指出，會逐步多元微調擴增財源，慢慢朝向更好的點值，以現在具體作法，包含將一些以健保支出項目回歸公務預算處理，相信一定可達到醫界相當滿意的程度，同時改善醫護工作環境。

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邱泰源強調，保障點值絕對不是解決的唯一方式，而是真的有沒有落實該做的、可以做的，未來對於健保改革、醫療政策改革、醫療體系改革一起來，「我絕對有信心1年內一定讓點值達到大家滿意的地步」。

據了解，衛福部在健保點值修法案黨團協商時就指出，涉及健保合理支付、保障醫護收入、穩定點值等，都是該部非常重視的議題，因此合理的點值與立委目標一致。

不過，衛福部也提到，此案將現行健保總額支付制度由「支出上限制」改為「支出目標制」，全面保障點值為每點0.95元或每點1元，推估需增加預算約705億元及1155億元，因涉及整體政府預算財務規劃與分配，實需審慎研議與籌措。如以公務預算支應，將大幅增加政府財務負擔，尚須行政院主計總處依預算法或財政收支劃分法規劃確認，始有經費；如由健保收入支應，安全準備明年一次用罄，今年底即須調整費率，增加民眾負擔。

衛福部強調，保障點值財源有其不確定性，為落實健康台灣論壇提出的「優化醫療環境，確保全民健康10大策略」，努力逐步達成穩定點值目標，已就收、支議題通盤檢討，積極研擬各項改革措施，以逐步達成穩定點值的目標。

在收入面積極規劃多元化財務方案，包括擴大保險費基、排除非健保法規定福利項目經費於政府負擔36%外、爭取公務預算挹注健保、檢討保險費率上限，並研議修正相關法規，如全民健康保險基金收支保管及運用辦法等。

在支出面，則設立癌症新藥基金，並爭取以公務預算撥補，同時研議將公共衛生性質的項目改以公務預算支應、落實推動分級醫療、家醫制度，推動DRG（診斷關聯群）制度，優先保障住院等急重難症照護，確保山地離島資源不足地區院所的收入或點值，並落實抑制資源不當耗用及重複用藥、檢查（驗）管理等措施，以提升資源配置效益，長期策略將包含支付制度改革、藥價差處理等。

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