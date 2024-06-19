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安啦！健保總額明年破9千億 安全準備金夠用免漲保費

健保總額明年將突破9千億元。（記者林惠琴攝）

健保總額明年將突破9千億元。（記者林惠琴攝）

2024/06/19 19:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（19日）向健保會委員提出明年健保總額草案諮詢，根據草案內容，總額將突破9千億元大關，但即使成長率採行高推估5.5%，明年底健保安全準備金仍會有1.01個月，符合法定最低1個月的要求，因此，不必調漲保費。

今年健保總額達到8755.35億元，較去年成長率4.7%，增加391億元。截至今年4月底止，健保安全準備金1358億元，相當於約保險給付支出2.06個月，符合全民健康保險法第78條以1個月至3個月保險給付支出的原則性規定，足以支應近期醫療需要。

健保會今日針對「114年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍（草案）」與健保署「114年度醫療給付費用總額範圍（草案）之財務試算」諮詢案進行討論，訂出低推估為3.521%、高推估5.5%，健保總額將將達到9112億元至9286億元。

衛福部社會保險司司長劉玉娟表示，目前草案內容，若明年總額採行低推估3.521%，明年底健保安全準備金會有1.27個月；採行高推估5.5%，也仍會有1.01個月，符合法定最低1個月的要求。

雖然符合法定要求可免調漲費率，但健保會執行秘書周淑婉說明，健保會委員普遍對於現在的健保財務感到緊張，希望有效管控支出，並且要爭取其他財源挹注，希望政府多準備一些空間。

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