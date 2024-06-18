急診醫師悲喊「燃燒殆盡」 醫團提解方

急診醫師的工作量大、薪水較整形外科等科別低，因此人力相當吃緊。情境照。（資料照）

2024/06/18 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕醫療院所人力荒仍未解決，日前有急診醫透過社群平台悲喊第一線已「燃燒殆盡」，台灣醫院協會等五大醫事團體共同發表聲明指出，醫療院所很難靈活應對虧損，衍生難以解決的人力困境，盼政府採健保總額支出目標制與保障健保點值合理性因應。

值夜顧重症 薪水低於醫美

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩日前指出，急診護師要輪夜班、同時照顧多位重症患者，薪水卻僅四到五萬元，比不上整形美容門診的七到八萬元，造成急重症人力緊繃，第一線人員「燃燒殆盡」。

請繼續往下閱讀...

台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會、私立醫療協會、醫務管理學會等發表共同聲明指出，醫療院所很難通過靈活方式應對虧損，盼政府將健保總額支付制度從「支出上限制」轉為「支出目標制」，並保障健保點值短期○．九五元、長期一點一元為目標，低於目標部分由政府公務預算補足。

醫團盼採健保總額目標制

醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，健保有系統性問題，國家投入醫療預算不足，造成醫療現場人力危機，導致醫美請得起護理師，救命的急診室卻無法給予合理薪資待遇，若能採行總額目標制、健保點值保障，醫界承諾優先為醫事人員加薪，就有機會扭轉現況。

衛福部次長林靜儀表示，已著手調查各醫院護理流動狀況，但護理人力不單純是健保問題，與醫院調度配置、收入統籌分配、分級醫療等制度也有關，衛福部會針對各醫院薪資制度與人力資源分配等部分討論，儘速協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法