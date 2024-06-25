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苗博雅提加註文字意見 大巨蛋辦非體育賽事函示案意見不同暫擱

台北市議會今下午召開大會審查議員提案。（記者楊心慧攝）

台北市議會今下午召開大會審查議員提案。（記者楊心慧攝）

2024/06/25 18:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋辦演唱會卡在使用執照註記第29點，國民黨台北市議會書記長張斯綱提案，請北市府行文內政部，是否維持2017年大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第127條，但今下午台北市議會大會審查卻卡關，社民黨台北市議員苗博雅提議應加註「議會決議不影響使照變更」，但因為此案政黨有不同意見，議長戴錫欽則裁示此案暫擱。

張斯綱提案內容包含大巨蛋辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第127條，請市府再次行文內政部函示確認，若不適用則需符合《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》規範、市府相關單位應確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益；若能辦演唱會，市府應積極要求遠雄提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護，並嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比。

苗博雅表示，議會應清楚寫出，提案並不會影響大巨蛋使用執照註記第29點「應符合建築技術規則127條」的效力，建議透過文字加註的方式，別讓市民誤解成台北市議會放水大巨蛋，同時也代表市府若要變更使照註記第29點，應依照市府的法定職權處理。

苗博雅也說，過去市府跟遠雄議定的分潤，是建立於使照註記第29點的前提下，才會有千分之六的超額分潤，若未來放寬使用，應再提高分潤。

不過教育委員會第二召集人、國民黨議員李芳儒認為，提案內容已有說明，並無加註必要；苗博雅則提出表決，也有多位民進黨議員支持、附議，不過戴錫欽認為此案大家有不同意見，此案先暫擱，明天大會再度進行討論。

社民黨議員苗博雅發表意見。（記者楊心慧攝）

社民黨議員苗博雅發表意見。（記者楊心慧攝）

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