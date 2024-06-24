大巨蛋舉辦非體育賽事、漏水 北市議會教育委員會焦點

大巨蛋左外野座位區昨出現漏水狀況，體育局表示，除屋頂漏水外，其他漏水狀況預計於6月底前修復完畢。（陳宥丞辦公室提供）

2024/06/24 17:00

〔記者詹湘淇／台北報導〕針對大巨蛋舉辦非體育賽事問題，台北市議會教育委員會今審理並通過國民黨團所提建議案，要求北市府行文內政部函示，大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用建築技術規則建築設計施工編第127條（建築技術規則第127條），該建議案預計於25、26日提交大會審議。

議會國民黨團書記長張斯綱日前提案，針對大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用建築技術規則第127條，請市府再次行文內政部函示確認，若不適用則需符合《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》規範，市府相關單位應朝向依內政部函示並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益。

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建管處長虞積學表示，將依建議案函請內政部確認是否適用建築技術規則第127條，也將要求遠雄進行防火避難相關檢驗，預計於2至3個月內完成審查，屆時非體育賽事將按照《大型群聚活動安全自治條例》向體育局申請，再交由各局處進行綜合評估。

體育局長王泓翔指出，若內政部回函要依照2017年函示處理，遠雄也通過防火避難驗證審查，屆時有意願舉辦演唱會的經濟公司與遠雄接洽、提出申請，體育局就會依照相關規定辦理。

教育委員會召集人游淑慧會後表示，柯市府早在2022年11月18日就核定同意大巨蛋能辦理演唱會、法會、年會等非體育賽事活動，但也在建照註記舉辦非體育賽事活動的限制，如此一來就產生了兩種矛盾情境。

游淑慧說，第一，大巨蛋在註記時早已開工，無法變動設計，事後再加註應檢討符合建築技術規範127條，根本毫無意義也無法實現；第二，若市府認為大巨蛋應為棒球場館設計，卻規劃大量非體育賽事活動，導致建管審查有疑慮，那審查投資計畫書時只要限縮非體育賽事活動比例即可，但後來市府審查投資計畫書時，因為態度已經轉變，不但沒有要求限縮非體育賽事活動比例，柯文哲還核定同意大巨蛋能辦理大量非體育賽事活動。

游淑慧說，蔣市府和議會要處理的問題已不是大巨蛋能否辦非體育賽事活動，而是要想辦法在上述兩個矛盾情境下，讓大巨蛋符合法令和公安，舉辦非體育賽事的活動。

議員於會中也關注大巨蛋漏水問題，民眾黨議員陳宥丞表示，大巨蛋漏水已成為棒球比賽中必然存在的問題，讓球迷觀賽體驗大打折扣，同行國外友人見狀也感到荒謬，但市府和遠雄迄今沒有提出有效解決改善方案及因應作為，建議應該委由公正第三方協助儘速調查處理，由專家學者及第三方勘驗及提供修繕建議。

王泓翔說明，大巨蛋的目前漏水樣態有3種，包含屋頂漏水、廣場積水與走道漏水，市府將持續與遠雄接洽處理，針對屋頂漏水部分，由於大巨蛋建築設計較為複雜，遠雄已尋求相關單位診斷評估，希望找到永久性解決方案，現階段只能先以防水膠帶進行補強、止漏，其他漏水狀況預計將於6月底前修復完畢，將要求遠雄本週內提供詳細資料與改善方案。

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