陳志鴻提「米缸論」 建議擱置點值保障爭議

前成大醫院院長、「健康台灣推動聯盟」召集人陳志鴻，呼籲暫時擱置健保法修法爭議「保障點值」入法。（資料照）

2024/06/19 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於健保法修法爭議「保障點值」入法，前成大醫院院長、「健康台灣推動聯盟」召集人陳志鴻昨日提出「米缸論」觀點，憂心一旦入法通過，恐將形成「醫療衝量、預算失控」惡性循環，絕對不是藍綠問題，而是全民問題，最終仍是拿全體納稅人的錢補貼無底洞，建議暫時擱置點值保障爭議。

憂入法通過 預算失控

陳志鴻指出，在現況儘量不增加民眾負擔去調高健保費率的情形下，如果匆促修法把「一點○．九五元」明確入法的話，未來將導致醫療衝量和醫療資源浪費，每年全民醫療支出無法預測、點值稀釋也無法預測、政府公務預算要補多少更無法預測，「當一切都無法預測，就不是好制度」，差額要由政府預算貼補，也等於是全體納稅人承擔後果。

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陳志鴻表示，健康台灣推動聯盟彙整各界意見提出具體可行作法，包括公務預算挪出健保總額，同時依現行健保法規定，政府投入保費支出不能低於每年健保總額的三十六％，新政府可提高至三十八％或更多，不必修法，把餅做大立竿見影，自然可以穩定點值。

此外，補充保費費率現行二．一一％，健康聯盟建議修改拉高到接近一般保費費率，股票投資利得扣補充保費上限，可從現行一千萬提高到五千萬。

陳志鴻說，「如同維持一個家庭生計，米缸的米要量入為出」，保障點值是打破健保總額制作法，等於「打破米缸」很難再補。歷年健保支付總額各分區情形，南區西醫的點值尚能維持○．九三元左右，為什麼其他地方辦不到？端看醫界自己是否自律自重，互信合作仍是辦得到。一旦保障點值入法，豈不變相懲罰自我管理良好的醫療財政紀律模範生？拿公務預算去補貼浮濫花錢的，「這公平嗎？人民可以接受嗎？」

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