明年健保總額逾9000億 保費不漲／成長率採高推估5.5％ 安全準備金仍有1.01個月

明年健保總額將突破9000億元，即使成長率採高推估5.5％，明年底健保安全準備金仍有1.01個月，符合法定最低1個月要求，可不必調漲保費。（資料照，記者羅沛德攝）

2024/06/20 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕衛福部昨向健保會提出明年健保總額草案諮詢，據草案內容，總額將突破九千億元大關，但即使成長率採高推估五．五％，明年底健保安全準備金仍有一．○一個月，符合法定最低一個月要求，因此可不必調漲保費。不過，在野黨提案健保點值每點保障○．九五元或一元、老年人排富免繳健保費等，若通過恐增變數。

若採低推估 明年底還有1.27個月

今年健保總額八七五五．三五億元，較去年成長四．七％，增加三九一億元。截至今年四月底，健保安全準備金一三五八億元、約保險給付支出二．○六個月，符合「全民健康保險法」維持一個月至三個月保險給付支出的規定。

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健保會昨天針對衛福部明年度健保醫療給付費用總額範圍草案，以及健保署相關草案財務試算諮詢案進行討論，總額成長率低推估三．五二一％、高推估五．五％，將達到九一一二億元至九二八六億元。

衛福部社會保險司司長劉玉娟表示，目前草案若明年總額成長率採低推估三．五二一％，明年底健保安全準備金有一．二七個月，採高推估五．五％也仍有一．○一個月，符合法定最低一個月要求。

雖然符合法定要求可免調漲費率，但健保會執行秘書周淑婉說明，健保會委員普遍對現在的健保財務感到緊張，希望有效管控支出，並爭取其他財源挹注。

在野黨提案修法 恐增變數

不過，在野黨提修法保障健保點值每點○．九五元或一元，衛福部評估要增支出七○五億元或一一五五億元，昨立法院二度黨團協商仍無共識，將送至院會討論，以及老年人排富免繳健保費估計至少要三五九億元，均恐成為健保財務變數。

醫界籲成長率高推估應超過6％

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，政府理應照顧弱勢、低收等長者，但如果將六十五歲以上族群一視同仁，高齡社會越來越多人免繳保費，恐阻礙健保永續，應避免為了短期民眾滿意度而破壞制度精神。

洪子仁也提到總額成長率高推估五．五％仍有不足，現在醫事人員離職潮、醫院醫療儀器設備更新速度減緩、新藥與癌藥納入給付太慢，應達六％以上，趕上日韓，有助實現健康台灣目標。

醫改會執行長林雅惠提到，朝小野大，保障點值等修法可能通過，衛福部應有因應的具體措施，她支持提升醫護薪資條件，但也應強化雇主責任，僅靠政府擴大挹注無法解決人力流失問題。

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