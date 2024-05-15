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彰化衛材公司偷排電鍍廢水 繳1009萬罰鍰、再花7000萬遷廠換緩起訴

檢警查獲的馬達與軟管等排放廢水設備。（警方提供）

檢警查獲的馬達與軟管等排放廢水設備。（警方提供）

2024/05/15 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化一家衛材公司，從事衛材金屬表面處理作業（俗稱電鍍），雖領有水污染防治排放許可證，卻非法私設暗管繞流，將含重金屬（總鉻、銅、鎳）電鍍廢水，偷排至廠區後方溝渠，被彰化地檢署查獲，該公司繳納1009萬餘元罰緩，並投入約7000萬元鉅款，將公司電鍍製程設備遷移至彰濱工業區電鍍專區，彰化地檢署今天（15日）偵結，諭知向國庫支付223萬元，給予緩起訴處分。

彰化地方檢察署檢察官姚玎霖，今年4月指揮保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，以及彰化縣環境保護局，至這家衛材公司搜索，於現場發現廢水處理設備未定期汰換修繕，已無處理廢水功能，竟私設暗管，非法繞流排放未處理的廢水，排放至溝渠再匯流入洋仔厝溪，檢警在現場查扣沉水馬達及軟管等相關證物。

另外，彰化縣環境保護局多次採樣檢測水質，發現懸浮固體與多項水流標準超標，判定有害人體健康，彰化地檢署認定這家衛材公司及趙姓負責人等4人，涉嫌違反水污染防治法與刑法公共危險等罪嫌。

不過，檢方也認為，這家公司於偵查中，向彰化縣環境保護局繳納1009萬餘元罰緩，並花7000萬元鉅款，將電鍍製程設備移至彰濱工業區電鍍專區，檢方認為4人已有警惕，諭知該公司與4人，向國庫支付223萬元緩起訴金，給予緩起訴處分，以勵自新。

檢警與環保人員至衛材公司搜索，調查污水排放途徑的情景。（警方提供）

檢警與環保人員至衛材公司搜索，調查污水排放途徑的情景。（警方提供）

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