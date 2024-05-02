泰國跨性別性工作者流竄北台灣接客 被驗出感染愛滋病

圖為之前警方查獲性工作者畫面，與本次新聞事件無關。（資料照）

2024/05/02 13:49

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣警方之前查獲一名來台逾期未歸的泰國籍跨性別者，在苗栗縣滯留賣淫。後來經檢驗後，苗栗縣政府衛生局發現該名跨性別者性工作者感染愛滋病毒，呼籲曾與該名跨性別工作者或近期曾經有尋芳經驗的民眾注意，請盡速前往接受檢驗。

苗栗縣政府衛生局今天表示，警方於4月底查獲該名跨性別性工作者後，衛生局採樣送驗發現該名工作者已經感染愛滋病，由於該性工作者接客人數不少，且至苗栗縣接客前在北部區域其他縣市「服務」，所以接觸該性工作者的嫖客可能又與其他性工作者性交易，為避免感染情形擴大，呼籲近期曾有「尋芳」經驗者接受篩檢。

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苗栗縣政府衛生局指出，目前除衛生局，18鄉鎮市衛生所、衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院皆提供注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，若對自身健康狀況有疑義者，可致電前述機關或院所預約愛滋篩檢服務，亦可至衛生福利部疾病管制署網站報查詢各地的匿名篩檢點就近進行篩檢。

其中，有不安全性行為者、感染風險行為高者（感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、性伴侶有前述狀況者，苗縣府衛生局建議每3至6個月篩檢1次。

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