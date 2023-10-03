宜縣捲款專員 是林姿妙親信 也是她女兒同學

蘭陽媽祖文化節許智信（左白衣者）隨駕林姿妙遶境。（ 取自蘭陽媽祖文化節粉專）

2023/10/03 05:30

〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，打著縣府標案可以賺錢名義，誆騙上億元「跑路」，許智信是縣長林姿妙女兒林羿伶的同學，也是林姿妙親信，這起重大案件曝光後，縣府卻忙著和許切割。

掛名公共造產專員 實際是幫林跑攤

五十一歲許智信是林姿妙女兒林羿伶高中同屆同學，上屆曾參選羅東鎮民代表落選，參選過程，林姿妙站台力挺，選後被延攬到縣府公共造產服務，兩年多時間就升到七等專員，被視為是林姿妙親信，雖掛名公共造產專員，但實際做的是幫林姿妙「跑攤」，許多被害人看重他和林姿妙關係，才會被騙了這麼多錢。

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許智信曾獲國民黨提名 選羅東鎮民代

許智信是羅東人，曾經營民宿，擔任過社區總幹事等職務，二○一八年獲國民黨提名，參加羅東鎮鎮民代表選舉落選。參選過程，除了林姿妙站台力挺，當時擔任立委的蔣萬安，還曾錄一段影片獻聲力挺，可見許智信的政治關係。

許智信口才很好，能言善道；林姿妙當選縣長後，許就被延攬到縣府擔任五等公共造產管理員，月薪三萬多；約兩年時間就升為七等專員，薪水五萬多。然而，許智信做的不是公共造產工作，而是被派駐宜蘭市，負責婚喪喜慶與活動行程安排，打著林姿妙的名義跑攤，在地方相當活躍，與里長、代表關係不錯。林姿妙去年初捲入貪瀆弊案，許在各種場合積極幫老闆消毒，宣稱民進黨透過司法打壓林姿妙，是選舉「奧步」。

許智信是林羿伶同學，又被視為林姿妙親信，打著這兩層關係，很多人視他為兩人分身，且自稱是縣府秘書，在地方招搖撞騙，誆稱可標縣府標案，可以有錢賺，加上他身段柔軟，不少人深信不疑，許多人錢投了或借出去，竟沒簽借據或本票。

許智信疑似財務問題失聯，親近他的友人說，許手頭原本就不寬裕，五年前參選羅東鎮民代表時，疑因花費超出預期，導致以債養債產生財務黑洞；另有一說是他被帶到賭場賭博，向地下錢莊借了不少錢。

宜蘭縣長林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與縣府團隊等人，去年八月被依貪污、財產來源不明、偽造文書、洗錢等罪起訴；今年七月間，宜蘭縣文化局、民政處又被檢廉搜索，疑有承辦人與科長收取回扣。九月又有宜蘭縣衛生局人員藉由職務之便，浮報超商禮券採購數量，詐得一七六九萬元被起訴；而今許智信又出包，宜縣府忙著切割，但問題恐怕不只是螺絲鬆了這麼簡單。

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