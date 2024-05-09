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3度酒駕遇攔查苦苦求警無效 人送法辦、車被扣牌移置保管

陳男3度酒駕被警攔查苦苦求情無效，人送法辦，車遭扣牌移置保管。（民眾提供）

陳男3度酒駕被警攔查苦苦求情無效，人送法辦，車遭扣牌移置保管。（民眾提供）

2024/05/09 11:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄29歲陳姓男子昨晚與友人餐敘後，又續攤KTV飲酒唱歌，酒後貪圖一時方便，竟直接酒駕欲返回三民區住處，不料，才開沒50公尺，就因變換車道未打方向燈，而且未繫安全帶，被巡邏員警發現攔查，又聞到身上有酒味，對他施以酒測，酒測值0.33超標，依公共危險罪嫌將他逮捕送辦。

鼓山分局今表示，龍華所員警於8日在鼓山區篤敬路與裕誠路口，發現1輛轎車從路邊駛出，卻未打方向燈，經攔查發現陳姓駕駛（29歲）未繫安全帶，座位違規插著安全帶轉接扣，見到員警頻頻要扣上安全帶，舉止相當緊張。

員警盤查時發現他酒駕上路，最後經實施酒測，酒測值達每公升0.33毫克，依公共危險罪嫌逮捕送辦；據了解，陳男先與友人餐敘後，再前往KTV飲酒歡唱，酒後貪圖一時方便，索性直接駕車欲返回三民區住處，沒想到才開沒50公尺就因未打方向燈且未繫安全帶遭警攔查。

陳男表示未繫安全帶時，焦急的要將安全帶繫上，全然忘了自己違規使用安全帶轉接扣，根本無法扣上安全帶，員警見狀遂請他直接下車，進一步查證發現，原來陳男此次已是第3度酒駕上路，現場不斷請求警方放他一馬，更表示自己才剛開出來，是否可以停回去就算了。

他見警方不為所動，轉而苦求自己無法承擔高額罰款，也擔心會因此失去工作，使出渾身解數無效後，只好坦然受測，最終經酒測果真超過法定標準值，後續除了依酒駕累犯規定須加重處罰，所駕駛的車輛也遭當場扣牌並移置保管，實在是得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男3度酒駕被警攔查苦苦求情無效，人送法辦，車遭扣牌移置保管。（民眾提供）

陳男3度酒駕被警攔查苦苦求情無效，人送法辦，車遭扣牌移置保管。（民眾提供）

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