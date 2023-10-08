打林姿妙助理名號 宜縣府專員許智信涉貪污、詐欺 檢聲押禁見

宜蘭縣政府專員許智信被檢方聲押禁見。（記者蔡昀容攝）

2023/10/08 22:17

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，仗著縣長林姿妙助理名號，宣稱有辦法採購縣府標案賺錢，誆騙募資與借貸逾億元，受害者逾50人。許男9月28日失聯後，黑白兩道都在找人，許男最後於7日在台北落網，今依貪污治罪條例、詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署，檢方聲押禁見。

檢方晚間9點47分表示，經複訊後，許男涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物，以及刑法的詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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許智信掛名公共造產專員，實際替林姿妙駐區宜蘭市，負責各種婚喪喜慶與活動的行程安排，綜合坊間受害者說法，許男宣稱縣府有買媒體、公共工程等標案，還有綠博、童玩節、媽祖文化節等活動，邀請受害者投資，並承諾會給比地下錢莊還高的利息，還要受害者「不能對外講」，直到28日失聯，受害者才知受騙，其中不乏地方民代，坊間也認為，許男也欠地下錢莊和黑道錢。

許男為躲債主潛逃，在苗栗棄車，並以徒步、計程車的方式移動，手機換了兩支，並與特定人士聯繫，一度還想偷渡出國，但四面楚歌的他，考量有風險而做罷，最後在台北車站被檢警調逮回，今移送宜檢複訊。

移送過程，警方和許智信都穿防彈背心，防「半路搶人」，面對媒體提問，許智信不發一語。宜蘭地檢署外頭也有不少人「等候」，地檢署請宜蘭縣警局派遣警力待命。

外傳許智信欠款兩億餘元，共5名被害人出面報案，金額從數十萬到1000多萬元不等，但究竟多少錢，許男稱不清楚，欠太多人，挖東牆補西牆，不知道總共欠多少。許說，這是選舉欠下的大筆債務，因而以投資名義或單純借貸來借款，有的是二胎借的，最後洞越挖越大，真的沒辦法才跑路，並否認用縣府標案去跟民間借錢。

宜檢表示，本案由宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮宜蘭縣調查站及礁溪警分局偵辦，若有其他民眾受騙，可向調查站或礁溪分局報案。

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