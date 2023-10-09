為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

宜縣府專員許智信人脈廣泛具影響力 收押禁見原因曝光

宜蘭縣政府公共造產專員許智信（中）被法官裁定收押禁見。（資料照）

宜蘭縣政府公共造產專員許智信（中）被法官裁定收押禁見。（資料照）

2023/10/09 18:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌打著縣長林姿妙親信名號誆騙募款及借貸案，宜蘭地方法院今天裁定收押禁見，根據法官見解，許男曾在縣府擔任要職，人脈廣泛，具相當程度影響力，有反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞，被認為是准押禁見的重要原因。

許智信9月28日失聯，本月7日傍晚5點半在台北高鐵站落網，警方昨天下午移送宜蘭地檢署複訊，檢方晚間訊後聲押，宜蘭地院今天召開羈押庭，法官開庭40分鐘便做出裁定。

法官認被告犯嫌重大，曾在縣府擔任要職，人脈廣泛，有相當程度影響力，所得款項亦待追查，失聯期間更換手機，有湮滅證據、勾串證人、逃亡、反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞，應予羈押並禁止接見通信。

此案受害人除了許智信熟識的友人，還包括地下錢莊，逃亡9天期間，各路人馬急著打聽他的下落追債，外界估計誆騙募資與借貸逾億元，受害者可能超過50人，警方專案小組目前受理6人報案，合計約1600萬元，許男坦承有向友人借貸及找人投資，但否認用縣府標案名義訛詐行騙，至於得手金額多少，他供稱金額龐大，已經記不得了。

林姿妙昨晚透過縣府發表聲明指出，「發生這種事情，我很痛心，請所有同仁潔身自愛，否則嚴厲處理；如果牽扯利益，也請民眾務必特別小心，盡力查證；希望檢調能一併對涉及賭博、重利的地下錢莊嚴懲，避免地下金融惡性循環」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜縣府專員許智信涉詐騙逾億攜60萬逃亡落網 今收押禁見
2023/10/09 10:03

宜縣府專員許智信涉詐騙逾億攜60萬逃亡落網 今收押禁見
宜蘭縣政府專員詐騙逾億 林姿妙終於說話了
2023/10/08 22:25

宜蘭縣政府專員詐騙逾億 林姿妙終於說話了

宏匯廣場3週年慶 搶攻國慶商機再推獨家優惠
打林姿妙助理名號 宜縣府專員許智信涉貪污、詐欺 檢聲押禁見
2023/10/08 22:17

打林姿妙助理名號 宜縣府專員許智信涉貪污、詐欺 檢聲押禁見
宜縣府專員涉詐億元複訊 受害者淚崩：為什麼要騙大家
2023/10/08 15:44

宜縣府專員涉詐億元複訊 受害者淚崩：為什麼要騙大家
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播