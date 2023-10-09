宜縣府專員許智信人脈廣泛具影響力 收押禁見原因曝光

宜蘭縣政府公共造產專員許智信（中）被法官裁定收押禁見。（資料照）

2023/10/09 18:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌打著縣長林姿妙親信名號誆騙募款及借貸案，宜蘭地方法院今天裁定收押禁見，根據法官見解，許男曾在縣府擔任要職，人脈廣泛，具相當程度影響力，有反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞，被認為是准押禁見的重要原因。

許智信9月28日失聯，本月7日傍晚5點半在台北高鐵站落網，警方昨天下午移送宜蘭地檢署複訊，檢方晚間訊後聲押，宜蘭地院今天召開羈押庭，法官開庭40分鐘便做出裁定。

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法官認被告犯嫌重大，曾在縣府擔任要職，人脈廣泛，有相當程度影響力，所得款項亦待追查，失聯期間更換手機，有湮滅證據、勾串證人、逃亡、反覆實施同一詐欺取財犯罪之虞，應予羈押並禁止接見通信。

此案受害人除了許智信熟識的友人，還包括地下錢莊，逃亡9天期間，各路人馬急著打聽他的下落追債，外界估計誆騙募資與借貸逾億元，受害者可能超過50人，警方專案小組目前受理6人報案，合計約1600萬元，許男坦承有向友人借貸及找人投資，但否認用縣府標案名義訛詐行騙，至於得手金額多少，他供稱金額龐大，已經記不得了。

林姿妙昨晚透過縣府發表聲明指出，「發生這種事情，我很痛心，請所有同仁潔身自愛，否則嚴厲處理；如果牽扯利益，也請民眾務必特別小心，盡力查證；希望檢調能一併對涉及賭博、重利的地下錢莊嚴懲，避免地下金融惡性循環」。

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