營造公司董娘偷情「小王」工程師 董座夫怒告求償200萬

營造公司董娘偷情「小王」工程師蔡男，丈夫林男怒告蔡男主張此姦情導致夫婦分居、使他罹患憂鬱症，身心受創，求償200萬元，高等法院認定蔡侵害配偶權，判應賠償20萬元，可上訴。（情境照）

2024/02/04 19:05

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某營造公司董娘，3年多前任職股票上市的營造公司時外遇工程師同事蔡男，2人愛得火熱，竟數度在同一天請假偷情，僅1個半月交往期間即發生10次性行為，擔任營造公司董事長的丈夫林男發現2人對話訊息後才知情，怒告蔡男主張此姦情導致夫婦分居、使他罹患憂鬱症，身心受創，求償200萬元，高等法院認定蔡侵害配偶權，判應賠償20萬元，可上訴。

這名董娘、蔡男任職的上市營造公司，是晶圓代工大廠、「護國神山」台積電的協力廠商，近年來陸續為台積電興建南科、竹南等廠區相關工程，營收屢創新高，亦聲名大噪。

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董娘和經營營造公司的林男11年前結婚，育有2名子女。董娘2020年間到上市的某營造公司任職，因外型姣好，蔡姓工程師雖知悉她為人妻，仍對她心動不已，同年9月起展開追求，時常傳送示愛的曖昧訊息，同年10月起，開始送咖啡獻殷勤，並刻意陪她下班返家，終於打動芳心，2人從同年12月中旬開始交往、偷情。

判決指出，林男因營造公司忙碌，對太太、蔡男姦情毫無所悉，直到發現兩人對話訊息才恍然大悟，林指控蔡明知太太已婚，仍於2020年12月中旬至2021年1月31日交往期間，發生多次性關係，使他罹患憂鬱症、身心受創，對蔡男求償200萬元。

蔡在法院辯稱，2人僅交往1個多月、發生2次性關係，當時不知董娘已婚，林求償沒有理由。

不過，董娘證稱，全公司都知道她已婚生子，並細數性行為確切日期打臉蔡說謊，稱2人交往的1個半月內，共發生8次性交，另有2次口交。

台北地院發現，蔡、董娘於2021年1月7日、11日、12日都同時請假，與她證稱發生性行為的日期均吻合，認定其證詞可信、蔡說詞不實，蔡已侵害林的配偶權，判蔡應賠償40萬元。雙方均不服，提起上訴。

高等法院認為，蔡和董娘是共同侵權的行為人，均有連帶賠償責任，應平均分擔賠償金額，改判蔡只須賠償20萬元。

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