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渣男劈腿3女！聲請保護令甩人 還把證據交給老婆告小三

劉女控訴自己是被欺騙，但法官仍認為她侵害黃女配偶權，判決賠償30萬元。（情境照）

劉女控訴自己是被欺騙，但法官仍認為她侵害黃女配偶權，判決賠償30萬元。（情境照）

2024/02/03 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓女子的丈夫阿強，與劉姓女同事有染，劉女發現阿強與她交往同時，還上網與其他女性交往，氣得質問，阿強一不做二不休，不但把自己與劉女發生性關係的對話，包括劉女抱怨下體疼痛，愛愛時寵物狗在旁觀看，交給妻子黃女提告，還向法院對劉女聲請保護令，禁止劉女聯繫他，但被法院駁回，黃女雖控訴被阿強欺騙，但法官認為劉女侵害黃女配偶權屬實，判決應賠償30萬元。

判決書指出，黃女的丈夫阿強（化名），追求劉姓女子的同時，還上網追求其他女子，劉女發現此人劈腿三女，氣得質問，阿強卻向法院聲請家庭暴力防治法的保護令，禁止劉女聯繫他，但被法院駁回，不料，阿強又把自己與劉女發生性關係的時間與地點，告知自己的元配黃女，黃女據此控告劉女，索賠60萬元。

黃女指控說，劉女與她的丈夫於2022年間，發生性關係超過10次，其中1次劉女抱怨下體疼痛，「都是你害的」，另一次則是有寵物狗在旁觀看，「好好笑喔，北鼻我們在愛愛的時候，狗都會傻傻地看著我們」，劉女侵害她的配偶權，應賠償60萬元。

劉女答辯說，阿強對她展開積極追求，還以正在與黃女談離婚的理由哄騙她，使她誤以為阿強與黃女感情不睦且將離異而答應交往，並發生性行為，她的行為雖不當，卻是被阿強欺騙，她並非蓄意破壞他人家庭圓滿，另外，她發現阿強與她交往時，還於網路上與其他女性交往，她氣得質問阿強，但她並未違法，聲明黃女之訴駁回。

台中地院認為，劉女明知阿強有配偶，卻與阿強發生性行為，劉女還向阿強抱怨性行為後疼痛，有寵物狗在旁觀看，另外，阿強與劉女分手之後，阿強曾對劉女聲請核發保護令，但經台中地院裁定駁回，可認定劉女與黃男發生性關係2次，其餘次數並無證據可證明。

法官強調，劉女明知阿強有妻子，卻有不正常往來行為，自屬故意不法侵害黃女的配偶權，且侵害情節重大，但黃女求償60萬元太高，判決應賠償30萬元，可上訴。

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