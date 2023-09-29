富商偷情被抓包 賠老婆1670萬讓小三、小四脫身

高雄一名富商婚外情被老婆抓包，賠1670萬給老婆。示意圖（資料照）

2023/09/29 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕富商阿謙（化名）和老婆吵架後，買了間新房子搬出去住，結果他陸續和舞小姐、大樓女鄰居發生婚外情，阿謙為了爭取老婆原諒，簽下和解書同意賠1670萬元，老婆向舞小姐和女鄰居提告各求償150萬元，法官認為老婆在這起外遇事件中，已拿到126萬元，因此舞小姐和女鄰居雖然侵害老婆權益，但判她們不用再賠錢。

判決指出，富商阿謙和老婆於2011年結婚，婚後8年，兩人關係生變，阿謙買了間剛蓋好的新房子，自己搬去新房子住，和老婆分居期間，阿謙半夜難耐寂寞，於是到高市某知名酒店尋歡，和舞小姐小媚（化名）性交易4次後，兩人結為男女朋友，陸續又出遊發生14次親密行為。

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不過，歡場終究找不到真愛，阿謙和小媚分手後，在新房子的住戶大會上，又認識住在同層樓的女鄰居小琪（化名），阿謙跟小琪坦白自己雖然已婚，但已跟老婆分居正在談離婚，小琪在阿謙熱烈的追求下，同意發展成戀人關係，加上兩人住得很近，關係一下子就得相當火熱。

老婆得知阿謙搬出去後生活過得很滋潤，女友一個接著一個交，氣得暗自搜證後，向阿謙攤牌，阿謙自知理虧又不想離婚，於是和老婆簽下和解書同意賠1670萬元，並陸續滙了126萬元老婆；老婆把目標轉向小三和小四，分別以侵害配偶權向她們各求償150萬元。

高雄地院審理時，小三否認知道阿謙已婚，小四則說自己被搭訕時，阿謙自稱是單身、已離婚，不曉得他的婚姻狀況；法官檢視相關證據，認定小三和小四兩女都知曉阿謙有老婆，因此依侵害呈度各判兩人應賠10萬和24萬元，但考量阿謙老婆在這起外遇事件中，已從阿謙手中拿到126萬元，還有1544萬待領，而阿謙和小媚、小琪屬連帶債務人關係，因此判兩人不用再賠錢給阿謙老婆，可上訴。

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