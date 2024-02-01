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審性騷案發言不當 前法官陳志祥考績吃丙確定

基隆地院前法官陳志祥。（資料照，記者林嘉東攝）

基隆地院前法官陳志祥。（資料照，記者林嘉東攝）

2024/02/01 20:23

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥在職時，曾質疑司法院長許宗力再任大法官的資格，而後兼任職務法庭法官，改判台北高等行政法院前法官陳鴻斌的騷擾案，引發爭議，上節目說明理由，被司法院盯上，2019年考績從良好逕變為未達良好（丙）。陳志祥質疑司法院影響審判獨立，興訟爭權，日前被職務法庭駁回確定。

陳志祥原為基院法官（2020年7月2日退休），8年前在許宗力要接司法院長兼任大法官時，公開質疑許曾當過大法官，批評再任不符合憲政體制，獲得不少法官連署回響。而後陳志祥改判陳鴻斌案惹議，上媒體說明案情，被由許宗力出任主席的司法院人事審議委員會認定有損法官形象，決議記「警告」懲處。

基院院長評定陳志祥2019年終職務評定（打考績）為「良好（甲等）」，報送司法院後，司法院職務評定評議委員會決議退回重行審酌。基院職務評定委員會重行審酌，結果仍初評為「良好」，院長依法官職務評定辦法第18條第1項規定復議，職評會仍維持原議，並重行報送司法院。

司法院評議會認為，法官應謹慎、勤勉、妥速執行職務，不得無故延滯或增加當事人、關係人不合理的負擔，且法官開庭前應充分準備，開庭時應客觀、公正、中立、耐心、有禮聽審，維護當事人、關係人的訴訟上權利或辯護權，依刑事訴訟法第291條及第31l條規定，須有必要性及重大理由，才能再開辯論及延展宣示判決日期。

司法院評議會表示，陳志祥就同一案件，各有多次再開辯論及延展宣判期日情事，未遵守開庭前應充分準備，謹慎、勤勉、妥速執行職務規範，敬業精神顯有不足，如仍評列良好難謂適當，依法官職務評定辦法第6條第3項第8款規定，決議逕予變更，改列為未達良好，並由許宗力核定。

銓敘部審定後，基院即以職務評定通知書通知陳志祥，陳志祥不服，提起復核，基院維持原職務評定結果，他提起再復核，亦經駁回，乃興訟請求確認本件逕變決定影響審判獨立。

職務法庭一審表示，職務法庭審理職務監督影響法官審判獨立的審查權限，僅限於該職務監督「是否影響法官審判獨立」事項，不涉及職務監督本身其他適法性或妥當性情事，本件逕變決定並未干涉陳志祥審判，陳的主張並無理由，應予駁回。

二審指出，一審認定本案非屬職務案件所得審論的範疇，認無調查必要，見解無誤，日前駁回陳的上訴，全案確定。

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