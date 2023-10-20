為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

曾反對許宗力再任大法官 前法官陳志祥確定「吃考丙」

基隆地院前法官陳志祥。（資料照）

基隆地院前法官陳志祥。（資料照）

2023/10/20 18:42

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥在職時，曾與其他法官連署反對司法院長許宗力再任大法官，認此舉有違憲之虞。而後陳志祥兼任職務法庭法官時，因受訪闡述判決理由，職務評定（考績）遭評為未達良好（丙等），他不服考丙，提告槓上司法院，惟最高行政法院認處分無誤，日前駁回確定。

總統蔡英文2016年提名時任台大法律系教授許宗力再任大法官並任司法院院長，基隆地院法官陳志祥等23名法官發出反對聲明，指許宗力再任大法官若恐有違憲之虞，日後要推動司法改革將「困難重重」，許宗力仍在蔡英文力挺下過關。

2018年間，陳志祥兼任職務法庭法官，審理台北高等行政法院法官陳鴻斌的懲戒案，從免除法官職務改判罰俸1年，引發討論，陳志祥為了捍衛自己判決，接連8次接受媒體採訪說明判決理由。

基隆地院辦理2018年年終職務評定，認陳志祥受訪的內容違反法官倫理規範，情節重大，初評為「未達良好」，並經基隆地院院長據此評定，司法院依此核定，不予獎勵。

陳志祥不服，提起復核，經基隆地院2019年10月5日108年度第5次職評會認復核有理由，重新辦理職務評定，重新評定為「良好（甲等）」，基隆地院院長據此評定，並經高等法院層報司法院。

但司法院認陳志祥發表言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官之中立、客觀、公正形象，依法官法第21條給予「警告」職務監督處置。另召開職務評定評議委員會，認基隆地院的考甲評定意見，未及審酌職務監督處置，依職評辦法第18條逕予變更評定結果，改列為「未達良好」。

陳志祥不服，提起行政訴訟，要求撤銷考丙處分。一審台北高等行政法院指出，陳志祥的行為確實有違反法官法第18條第1項、法官倫理規範第5條、第18條規定情事，符合職評辦法所定「違反職務上義務」、「言行不檢」要件，司法院逕予變更為考丙，並無錯誤，駁回陳的告訴。

陳志祥提起上訴，二審最高行政法院認為，一審判決並無違背法令情形，上訴求予廢棄並為無理由，日前評議後駁回其訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前法官陳志祥發言不當被評「未達良好」 提告司法院敗訴確定
2023/10/12 20:55

前法官陳志祥發言不當被評「未達良好」 提告司法院敗訴確定
大法官國際學術研討會登場 許宗力：部分國家干預司法
2023/09/19 12:25

大法官國際學術研討會登場 許宗力：部分國家干預司法

美術園區愛河首排 景觀輕豪宅好稀缺
許宗力稱律師「一盤散沙」惹議 司法院緩頰︰本意非批評
2023/09/12 15:25

許宗力稱律師「一盤散沙」惹議 司法院緩頰︰本意非批評
30年優良法官陳志祥退休 因連2年「良好」考績被司法院撤銷
2020/07/03 09:28

30年優良法官陳志祥退休 因連2年「良好」考績被司法院撤銷

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播