許宗力稱律師「一盤散沙」惹議 司法院緩頰︰本意非批評

司法院發言人陳婷玉替司法院長許宗力緩頰。（記者吳政峰攝）

2023/09/12 15:25

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力9日出席「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」時表示，國民法官新制施行至今，各方均指檢辯實力不對等，律師顯得一團散沙，長期下來有害司法公信力。「散沙說」引發律師界不滿，全國律師聯誼會12日也聲明「難以苟同」；司法院發言人陳婷玉同日緩頰，強調許的本意並非批評。

許宗力9日指出，全國各地的國民法官法庭已審結7件，待審中將近60件，案例雖然還不夠多，但各方不約而同點出檢辯雙方實力不對等的現象，律師傾向單打獨鬥，即使多位律師出庭，仍欠缺組織奧援與約束，看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙。

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許宗力直言，如果檢辯實力不對等現象不改善，變成常態，勢必不利於當事人權益保護，有害司法公信力，司法院作為國民法官制度的推動機關，自需有所因應與作為，不能消極的說讓律師自由市場機制解決即可。

許宗力表示，司法院正積極研議，如何協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中，組成專門承接國民法官案件的任務編組task force，強化其在卷證不併送的當事人進行主義訴訟程序下的辯護能力，使檢辯實力一定程度趨於對等。

當日在台下的律師們聽完許宗力的致詞後議論紛紛，全律會前理事長陳彥希意有所指地說「散沙們應該反躬自省，還是謝主隆恩？」全律會更於12日發生明稱，國民法官僅有寥寥數案判決，不應以極少數之樣本論斷，難以苟同許的致詞。

司法院12日舉辦例行記者會，陳婷玉被問及此事時回應，許宗力不是針對個案，而是提出各界、包括律師界對國民法官案件的看法，本意不是批評律師。

至於外界質疑法扶預算年年遞增，逼近15億元，已有浮濫的趨勢，只是因為許宗力關心，就要再編預算挹注法扶的國民法官案件，增加納稅人負擔，陳婷玉說明，目前還未定案。

陳婷玉強調，除了法扶，司法院也積極培訓公設辯護人處理國民法官案件，在一般律師接案意願不高的情況下，讓被告也能獲得充足的辯護。

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