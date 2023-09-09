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檢辯實力不對等！許宗力：國民法官律師欠缺組織 看不出團隊合作

司法院長許宗力。（資料照。記者劉信德攝）

司法院長許宗力。（資料照。記者劉信德攝）

2023/09/09 20:06

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力9日出席「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」，直言國民法官法庭審理程序中，檢察官有組織、有訓練，律師卻相對欠缺組織奧援，單打獨鬥，看不出團隊合作，司法院已研議在法扶律師團隊中，組成專門承接國民法官案件的任務編組，強化辯護能力。

許宗力表示，今年開始實施的《國民法官法》是重要的司法改革，新制施行至今，發生檢辯實力不對等的問題，在最近幾件國民法官法庭審理程序中，顯現檢方有組織、有訓練、有專職人力配置，辯方（律師）則欠缺組織奧援，通常單打獨鬥，即使三位出庭，也比較看不出團隊合作跡象。

許宗力指出，司法院作為國民法官制度的推動機關，自需有所因應與作為，目前司法院正積極研議，如何協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中，組成專門承接國民法官案件的任務編組，在卷證不併送的當事人進行主義訴訟程序下，強化律師的辯護能力，使檢辯實力一定程度趨於對等。

許宗力建議，全國律師聯合會可善用律師學院，協助律師儘快適應起訴狀一本主義下的交互詰問、當事人進行主義運作。

許院長表示，外界過去批評我國的刑事訴訟採取卷證併送制度，現在國民法官制度中，已改採卷證不併送新制，惟新制難免走得有點踉蹌，期盼律師繼續支持，讓國民法官新制能順暢運作，也歡迎大家點出問題，讓新制更加完善。

許宗力感謝律師長期以來發揮「在野法曹」的功能，在維護公理正義及弘揚法治有卓越的貢獻，更本著奉獻司法的信念與熱忱，熱心參與社會服務、促進各項司法制度健全。

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