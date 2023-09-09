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毒駕奪2命》檢求刑22年 國民法官判12年

劉俊龍毒駕奪2命，國民法官判12年。（資料照）

劉俊龍毒駕奪2命，國民法官判12年。（資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部地區首件宣判的國民法官案件昨天出爐，台中市光頭男子劉俊龍今年一月十五日晚間，吸毒後開車於市區狂飆，闖紅燈、逆向行駛共十五次，撞死連姓女子與葉姓男子，連女的姊姊腿部骨折，造成二個家庭破碎；劉男坦承犯行，但檢方認為劉男無賠償和解意願，犯後態度不佳，建議判刑廿至廿二年，死者家屬則請求判處無期徒刑；但國民法官似乎不買帳，將兩罪合併判決十二年徒刑。

審後台中地院召開記者會，未說明量刑十二年的理由；台中地檢署表示收到判決書後再決定是否上訴，死者家屬則很快離開法庭，未發表意見。

四十九歲劉俊龍學歷為國中畢業，有強盜、四次酒駕、一次肇事逃逸前科，他供稱案發當晚他因女友與獄友在車上發生不正當關係，情緒差而吸食安非他命，再開車上街，不到五分鐘於市區狂飆三．三公里，闖了十次紅燈、逆向行駛五次、關閉大燈一次。

最終劉男在東光園、振興路口闖紅燈，高速撞上騎機車的六十四歲葉姓男子，和共騎機車的連姓姊妹，葉男與卅七歲連姓妹妹慘死，姊姊腿部骨折四處；劉男棄車逃逸，搭計程車到烏日找獄友躲藏，當天深夜被捕。

劉男全部認罪，檢方認為他是累犯、推卸責任「把自己的挫折轉嫁路人」，沒有賠償和解之意，警詢時未坦承，態度不佳，應加重其刑，建議危險駕駛（毒駕）致死罪判刑十八年、肇事逃逸罪判刑六年，合併執行廿至廿二年。

劉男的律師答辯說，劉男已坦承犯行，願以監獄作業金賠償，一時失慮犯下大錯，建請法官依「犯罪情狀顯可憫恕」減輕量刑。

三名職業法官與六位國民法官組成的合議庭經兩日審理，昨下午宣判，危險駕駛致死罪判刑十年，肇事逃逸罪判刑三年，合併應執行十二年。可上訴。

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