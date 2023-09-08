少了10年！光頭佬毒駕撞死2人中檢求刑22年 國民法官不買帳判12年

劉俊龍酒駕撞死2人又逃逸一案，中檢求刑20至22年，國民法官不買帳，判決12年，足足輕8至10年。（民眾提供）

2023/09/08 16:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣第七件、中部（含台中地方法院）首件宣判的國民法官審理案，台中市光頭男子劉俊龍吸毒之後，於今年1月15日晚間開車於市區內狂飆，闖10次紅燈，逆向行駛5次，把連姓女子與葉姓阿伯撞死，連女的姊姊腿部4處骨折，造成2死1傷悲劇，中檢具體求刑20至22年，但國民法官不買帳，今天下午判處12徒刑，比中檢建議的刑期，足足少8至10年。

中檢指控，國中畢業、失業，有強盜等前科，以及4次酒駕與1次肇事逃逸的劉俊龍（49歲），因女友與獄友有染，他情緒差，吸毒二級毒品安非他命後，今年1月15日晚間開車上街，於台中市東區復興路，撞上前方汽車，他想私下和解被拒絕，見對方報警，他宛如瘋狂般，開始一連串危險駕駛行徑。

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檢方指控，劉男在不到5分鐘，於台中市東區約3.2公里的路段闖10次紅燈，逆向行駛5處路段，關閉大燈1次，還把車開上人行道1次，當時有一警用機車員警發現，騎警車追逐1分鐘，劉男多次闖紅燈，又把車開上人行道，員警不再追他，但他還是持續危險駕駛，於東光園路與振興路口闖紅燈，高速撞上騎機車的葉姓阿伯，共騎機車的連姓姊妹，造成阿伯與連姓妹妹慘死，連姓姊姊腿部4處骨折，他則棄車逃逸，攔計程車到烏日找朋友躲藏，當天深夜被逮捕。

今天上午國民法官審理時，檢方以劉男犯後態度不佳，無賠償和解意願，對刑罰反應力低，構成累犯等理由，具體求型20至22年，死者家屬聲明判處無期徒刑。

不過，國民法官似乎不買中檢的帳，歷經2個小時的評議，今天下午3時許，判決12年徒刑（酒駕致死判刑10年，肇事逃逸判刑3年，合併執行12年），比中檢的求刑足足少8至10年，但台中地方法院沒有說明，為何沒接納中檢的求刑刑期，中檢則指出，將於收到判決書，再討論是否上訴。

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