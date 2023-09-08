台中光頭佬吸毒狂飆撞死2人 檢方求刑20至22年

吸毒後開車，於市區內危險駕駛而撞死2人，撞傷1人的劉俊龍，台中地檢署於國民法官審理時，具體求刑20至22年。（民眾提供）

2023/09/08 13:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣第七件、台中地方法院首件宣判的國民法官審理案，台中市光頭男子劉俊龍吸毒之後，於今年1月15日晚間開車於市區內狂飆，闖10次紅燈，逆向行駛5次，把連姓女子與葉姓阿伯撞死，連女的姊姊腿部4處骨折，造成2死1傷悲劇，今天上午國民法官審理時，檢方以劉男犯後態度不佳，無賠償和解意願，對刑罰反應力低，構成累犯等理由，具體求刑20至22年，死者家屬聲明判處無期徒刑，法院預計今天下午3點宣判。

對於檢方的指控，劉男與委任律師答辯說，劉男始終坦承犯行，雖無賠償的能力，但願意用微薄的監獄勞作所得（作業基金）賠償，他是因同居女友與獄友有染，在車內發生不正當關係，一時失慮而犯下大錯，請法官考量刑法第59條，犯罪情狀顯可憫恕而減輕量刑。

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至於被害人部分，葉姓阿伯的女兒，一度在陳述時情緒激動與流淚，審判長唐中興一度讓她休息恢復情緒，她控訴說，父母早年離異，她與父親相依為命，劉男惡行毀了她的支柱，自己從此失去往日風采，劉男無愧疚之心，犯後態度差，如量刑太輕，出獄將再危害社會，希望判處無期徒刑。

連女的哥哥與姊姊也控訴，劉男情緒差就危害路人，他們喪失妹妹，姊姊腿折至今不能走路，家人情緒低，卻不會危害社會，「這就是我們與他的不同」，聲明判處「最重之刑」。

國中畢業、失業，有強盜與4次酒駕，以及1次肇事逃逸前科的劉俊龍（49歲），因女友與獄友有染，他情緒差，吸食二級毒品安非他命後，開車上街，於台中市東區復興路，撞上前方汽車，他想私下和解被拒絕，見對方報警，他宛如瘋狂般，開始一連串危險駕駛行徑。

檢方指控，劉男在不到5分鐘，於車水馬龍的台中市東區，約3.2公里的路段，闖10次紅燈，逆向行駛5處路段，關閉大燈1次，還把車開上人行道1次，當時有一警用機車員警發現，騎警車追逐1分鐘，劉男多次闖紅燈，又把車開上人行道，員警不再追他，但他還是持續危險駕駛，於東光園路與振興路口闖紅燈，高速撞上騎機車的葉姓阿伯，共騎機車的連姓姊妹，造成阿伯與連姓妹妹慘死，連姓姊姊腿部4處骨折，他則棄車逃逸，攔計程車到烏日找朋友躲藏，當天深夜被逮捕。

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