無理由自訴57件被停業1年 律師聲請釋憲不受理

憲法法庭裁定不受理張姓律師釋憲案。（資料照）

2023/09/07 20:46

〔記者吳政峰／台北報導〕律師懲戒委員會認定張姓律師提起顯無理由的自訴高達57件，違反律師法第36條「律師不得代當事人為顯無理由之起訴、上訴或抗告」等規定，決議停止其執行職務長達1年。張男不服，聲請憲法訴訟，日前被憲法法庭裁定不受理。

律懲會指出，張男以恐嚇或惡意損害他人，以達其所要求目的，一再提起顯無理由的自訴案件計達25件，如以每一審級之每一案件計算，共有57件之多，致涉訟者多達80餘人，有違律師法第36條及律師倫理規範第31條「有下列情形之一者，律師不得接受當事人之委任；已委任者，應終止之：一、律師明知當事人採取法律行動、提出防禦、或在訴訟中為主張之目的僅在恐嚇或惡意損害他人。」規定，且情節重大。

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律懲會表示，全案由高檢署台中分署移付懲戒，經審查認張男情節重大、應付懲戒，決議依律師法予以停止執行職務1年。

張男不服，請求覆審，去年被律師懲戒覆審委員會駁回。張男猶仍不服，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭指出，人民聲請憲法法庭為宣告違憲之判決，須於其憲法上所保障之權利遭受不法侵害，經依法定程序用盡審級救濟，對其受不利確定終局裁判之該裁判，認有牴觸憲法者，始得為之；次按，聲請書未表明聲請裁判之理由者，毋庸命其補正，審查庭得以一致決裁定不受理。

憲法法庭認為，張男並未具體指摘確定終局裁判究有何牴觸憲法之處，核屬未表明聲請裁判理由之情形，爰依憲訴法第15條第3項規定，以一致決裁定不受理。本案由憲法法庭第三審查庭辦理，成員為審判長大法官黃虹霞、大法官詹森林、大法官楊惠欽。

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