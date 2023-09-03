法界：很難想像律師會犯這種錯

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2023/09/03 05:30

三名律師都僅蓋私章 司法程序確有重大瑕疵

〔記者吳仁捷／新北報導〕八旬陳姓老婦生前花兩萬五千元找律師代筆遺囑，原想子孫替她完成顧好祖產的心願，但律師團被指控將立遺囑人須簽名、或按捺手印的步驟，改為蓋章代替，導致遺囑無效；陳婦的兩名孫子痛批，這不僅讓阿嬤死不安寧，兩兄弟也背負守護祖產不力的敗家罪名，當他們求助其他律師諮詢時，執業律師聽到如此荒謬之舉，也直呼不可思議。

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前高等法院法官、任遠國際法律事務所律師黃國益認為，代筆遺囑不得由代筆人預先撰擬，見證人及立遺囑人本人若無法簽名，依民法一一九四條規定，只能以「按捺手印」代替簽名，不得以「蓋立私人印章」代替簽名，並排除適用民法第三條「蓋章效力等同於簽名」的規定。

黃國益表示，代筆遺囑的法定要件，民法繼承篇遺囑章早有明定，很難想像通過律師高考的執業律師、法律專才，會不知道代筆遺囑的法定要件與實務見解。

黃國益說，就算退萬步言，縱使陳婦預立遺囑時無法親自簽名，也應是按捺指印，而非蓋印章代替簽名，本案遺囑的「代筆人兼見證人」以及另兩位見證人，三位律師都僅蓋私章，在司法實務程序中，的確存有重大瑕疵。

孫控律師還提議打訴願 又賺走二萬元

陳婦的長孫昨質疑，三名律師理應熟知遺囑不能以蓋章代替簽名的「天條」，卻犯下如此嚴重錯誤，家人至少問過三次「蓋章是否有效」，對方回答「一切沒問題」，結果根本不可行。

兩孫子質疑該律師明知遺囑不能只有蓋章，竟還提議可向國稅局提訴願，以修復程序瑕疵，又介紹另一律師打訴願，收費二萬元，結果也是被駁回，認為被離譜律師剝了兩層皮。

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