捲「豪宅」、「名車」爭議 政風面談高虹安、竹檢分案偵辦

新竹市長高虹安捲豪宅、名車爭議，新竹地檢署接獲告發貪污，分他字案偵辦中。（本報資料照、臉書，本報合成）

2023/09/12 08:54

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長高虹安近來遭前竹市文化局長錢康明爆料，指高的「好朋友」李忠庭涉入市政，並被指控搭友人的保時捷、住5千萬豪宅等爭議不斷，廉政署已指示竹市府政風處啟動行政調查程序，昨日已約詢高虹安，不排除調閱豪宅租賃契約等相關文件，以拼湊事件的原貌；新竹地檢署接獲新竹市議會民進黨團總召陳建名告發貪污，分他字案偵辦中。

據了解，竹市府政風處相關面談及調閱文件的舉動，仍屬行政調查階段，目的是拼湊事件原貌，倘若察覺疑涉及貪瀆等違法，將報請廉政署立案，另視蒐證情況報請地檢署指揮。

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不過，新竹市議會民進黨團總召陳建名已向竹檢告發，指控高虹安與李忠庭共住的豪宅「回建築」，其林姓屋主不僅為知名建設集團的子公司負責人，還曾任該豪宅建設公司的監察人，懷疑為白手套和建商承租豪宅；針對陳建名的告發，竹檢也分他字案啟動偵查。

對此，律師黃帝穎表示，高虹安如涉嫌濫用人事權力、排除「擋財路者」（指自稱擋人財路的錢康明）、以非公務員介入市府標案，其中如果與「豪車」、「豪宅」等不正利益具有「對價關係」，可能涉犯最重可處無期徒刑的違背職務收賄罪。

根據錢康明所述，其被離職的原因為「擋人財路」，還稱高虹安的好朋友「特別關心」具體案件「市府跨年晚會」；黃帝穎分析，高可能涉及為圖他人的利益，涉嫌濫用人事權力，倘若錢康明描述情節有具體涉不法的內容，高可能涉及可處5年以上徒刑的圖利罪。

李忠庭昨發聲明澄清，強調無權干涉市府業務，亦無任何市政決策權，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。關於承租回建築一事，李忠庭聲明提及，他以每月5萬元向房東承租，承租標的為該戶不動產內3房中的其中1間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當情形。租金由他按月以個人資金全數繳納，高虹安對他承租房屋的詳細情形並不知情，絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益情形。李忠庭另強調，他與高虹安財務獨立，由於近日不實爆料，故以聲明澄清。

新竹市府發言人徐千晴也聲明，指錢康明指控的事情經過查核後，許多都與事實不符，但相信錢康明是出於善意的建言，市府會察納雅言、虛心領受。市府並表示，高虹安昨天已接受政風處的面談調查，針對各項質疑提出說明。

去年踢爆高涉在立委任內詐領助理費的國民黨前議員林耕仁則發文狠酸，提及他跟鄉親聊天，問了幾個數學機率問題，有多大機率，剛好遇到部屬自願主動把加班費捐出來給老闆花？有多大機率，一個普通市民，剛好可以約文化局長對跨年晚會活動音樂方面相互聊天及討論？有多大機率，一個普通市民剛好可以用5萬租到新竹市豪宅的分租套房？有多大機率，縣市首長剛好可以遇到建商和駕駛出租「保時捷」？

新竹市府昨天傍晚發聲明，駁斥任何指控，強調市長高虹安已主動向政風處說明。（資料照）

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