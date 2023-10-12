前法官陳志祥發言不當被評「未達良好」 提告司法院敗訴確定

前法官陳志祥發言不當被評定「未達良好」，提告司法院敗訴確定。（資料照）

2023/10/12 20:55

〔記者楊國文／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥2018年兼任職務法庭法官時，承審台北高等行政院前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案，輕判罰俸1年，卻8度受訪說明並非性騷擾，司法院認為陳言論不當，維持基隆地院的職務評定「未達良好」，陳不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為司法院處分並無不當，判決駁回；陳不服提起上訴，最高行政法院今判決駁回上訴，全案確定。

陳志祥已退休轉任律師。此案源於台北高等行政法院法官陳鴻斌涉性騷擾女助理，職務法庭原本判陳鴻斌免除法官職務、並轉任法官以外職務。陳鴻斌不服，提起再審，陳志祥當時兼任職務法庭法官，並承審陳鴻斌涉性騷擾案，僅輕判罰俸1年，引起外界質疑。

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陳志祥為釋疑，接連8度於媒體訪談時說明改判理由，稱陳鴻斌行為「不是性騷擾」，而是「婚外情未遂」等話。當時，陳志祥此番爭議言論，引發社會譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職，轉任法官以外職務。

針對陳志祥審理陳鴻斌懲戒案之後的相關爭議言論，基隆地院2019年間將陳志祥2018年年終職務評定為「未達良好」，陳志祥不服提起複核，基隆地院改評定為「良好」，陸續層報到司法院。

不過，司法院人審會認為陳志祥發表言論引喻失當，涉違反法官法及法官倫理規範等情事，將陳記警告處分（陳興訟已敗訴確定），另將陳的年度職務評定列為「未達良好」。陳不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理認為，司法院依法官法等規定，考量陳志祥8次接受媒體訪問等行為，招致社會批評聲浪，使外界對司法公正性、公信力及法官是否具備性平意識產生疑慮，損及司法形象嚴重，將職務評定列為「未達良好」，並無違誤，判陳敗訴。

陳志祥不服，提起上訴，最高行政法院今判決駁回上訴，全案確定。

法界指出，司法官的職務評定，分為「良好」、「未達良好」，以往約99％被評定為「良好」，若被評定為「未達良好」，年度考績差之故，該年度將無法領取年終考績獎金1至2個月，更嚴重的是，將被列為黑名單，恐失去升遷為庭長、主任檢察官，甚至法院院長、檢察長的機會。

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