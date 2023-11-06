前法官陳志祥審性騷案發言不當遭記警告 興訟敗訴確定

前職務法庭法官陳志祥（見圖）審理陳鴻斌案竟稱「非性騷擾」遭記警告，陳不服興訟，最高行政法院判他敗訴確定。（資料照）

2023/11/06 18:47

〔記者楊國文／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥2018年兼任職務法庭法官時，承審台北高等行政院前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案，輕判罰俸1年，卻8度受訪說明並非性騷擾，乃言行不檢，司法院認為陳言論不當，引喻失當，欠缺性評意識，將陳記警告處分，陳不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為司法院處分並無不當，判決駁回；陳不服提起上訴，最高行政法陳今判決駁回上訴，全案確定。

此案也使陳志祥年終考績被評定為「未達良好」，陳認為未受公平對待而興訟，日前亦遭最高行政法院判決敗訴確定。

請繼續往下閱讀...

陳志祥已退休轉任律師。此案源於台北高等行政法院法官陳鴻斌涉性騷擾女助理，職務法庭原本判陳鴻斌免除法官職務、並轉任法官以外職務。陳鴻斌不服，提起再審，陳志祥當時兼任職務法庭法官，並承審陳鴻斌涉性騷擾案，僅輕判罰俸1年，引起外界質疑。

陳志祥為釋疑，接連8度於媒體訪談時說明改判理由，稱陳鴻斌行為「不是性騷擾」，而是「婚外情未遂」、言行不檢等話。當時，陳志祥此番爭議言論，引發社會譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職，轉任法官以外職務。

陳志祥受訪相關爭議言論，引起社會矚目。司法院言陳違法法官法，送請法官評鑑委員會評鑑，後來法評會報請監察院審理。不過，監察院做出不予彈劾，函送司法院進行職務監督。

經司法院人事審議委員會開會決議，因陳志祥擔任承審法官，發言卻超出判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有員法官中立、客觀、公正形象，因此記警告處分。

陳志祥不服，提起申訴被駁回後，打行政訴訟主張，原處分違法，應予撤銷，他舉人審會委員謝靜慧為例，指謝是合議庭成員，因批判判決結果輕縱陳鴻斌，引起外界批評，他為澄清誤會，才在受訪說明判決理由，若謝有參與人審會決議而未迴避，則原處分將屬違法。

台北高等行政法院審理認為，陳志祥並非「發言人」，而是承審法官，且其發言違反規範，判決更未認定陳鴻斌要求助理閉眼後，未經她同意即親吻嘴角是未違反她的意願，其發言不當，另外，謝靜慧已迴避參與原處分的決議過程，司法院人審會決議記警告並無不當，判陳敗訴。

陳上訴後，最高行政法院認為上訴無理由，今判決陳敗訴確定。

法界指出，司法官的職務評定，分為「良好」、「未達良好」，以往約99％被評定為「良好」，若被評定為「未達良好」，年度考績差之故，該年度將無法領取年終考績獎金1至2個月，更嚴重的是，將被列為黑名單，恐失去升遷為庭長、主任檢察官，甚至法院院長、檢察長的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法