法官上電視說明判決 遭司法院警告懲處

基隆地院前法官陳志祥。（資料照）

2023/11/18 19:18

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥2018年在職時兼任職務法庭法官，審理台北高等行政法院前法官陳鴻斌騷擾女助理的再審案件，改判罰俸1年，並上電視說明判決理由，被司法院人事審議委員會以有損法官形象為由記警告，陳志祥興訟要求撤銷懲處，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

陳鴻斌騷擾女助理，2018年3月8日原被判「免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」，陳鴻斌不服，聲請再審，由陳志祥擔任受命法官，廢棄原判決，改判罰款，數額為任職時最後月俸給總額壹年」。陳鴻斌保住法官工作，引發議論。

請繼續往下閱讀...

陳志祥2018年3月12日及13日在電視新聞媒體節目談論該案，被法官評鑑委員會認為言論不妥，2019年移送監察院審理，惟監察院審查決定不予彈劾，函送被司法院進行職務監督，司法院人審會2020年審認陳志祥身為職務法庭的承審法官，卻於接受媒體採訪時，發表逾越判決書內容的系爭言論，而且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官的中立、客觀、公正形象，違反法官法第18條第1項、法官倫理規範第5條、第18條等規定，決議核予書面告誡的警告處分。

陳志祥不服，興訟要求撤銷警告懲處，一審被台北高等行政法院駁回，全案上訴二審最高行政法院。

最高行政法院指出，陳志祥把陳鴻斌與女助理之間比喻為「兩情相悅」、「相互試探」、「相互挑逗」，引發陳鴻斌試圖發展婚外情之舉，顯有引喻失當的情事。陳志祥受訪稱兩人互動過程，使陳鴻斌認為有機可乘，並非無故而去親助理嘴角，是兩情相悅，不是礙於陳法官的職務，被迫依其要求閉眼而被吻，且一般人都知道閉上眼睛後面會有什麼動作，不是每個助理都陪法官出去，陳鴻斌情有可原。

最高行政法院表示，陳鴻斌發表「我們辦過很多案件，譬如說，告進來說是強制性交罪，女生就說男生強姦他，事實上我們一查，他是一夜情翻臉」、「我們辦過的案件，那個女生指控男生叫做乘機猥褻罪，說他利用我喝醉酒跟我亂摸，那我們查證結果，他是兩個人在那邊喝酒，猜拳猜一次脫一件，猜拳脫到衣服脫光，兩個人亂摸，然後女生隔天反悔告男生，這種狀況挑逗，你要把它評價叫性騷擾嗎?」等言論，更足以使人誤認「性騷擾不成立」外，尚暗示助理有因感情生變，事後翻臉，誣指性騷擾的情事，引喻顯有失當。

最高行政法院認為，一審已詳予論述認定的依據及獲得心證的理由，經審核與卷內證據相符，並無違反論理、經驗及證據法則等判決違背法令的情事，陳志祥上訴指摘原判決違背法令，請求判決廢棄，並無理由，日前予以駁回，全案確定。

陳志祥在職時曾與其他法官連署，公開反對司法院長許宗力再任大法官，認此舉有違憲之虞。而後陳志祥兼任職務法庭法官時，因受訪闡述判決理由，被司法院記警告，職務評定（考績）遭評為未達良好（丙等）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法