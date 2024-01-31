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正新輪胎創辦人羅結遭盜墓 前司機擄骨灰勒贖判刑定讞

正新橡膠創辦人羅結前司機凃男因欠下大筆債務，竟盜掘羅結墳墓擄走「骨灰罈」，恐嚇勒贖6000萬元。（民眾提供）

正新橡膠創辦人羅結前司機凃男因欠下大筆債務，竟盜掘羅結墳墓擄走「骨灰罈」，恐嚇勒贖6000萬元。（民眾提供）

2024/01/31 11:27

〔記者張文川／台北報導〕台灣最大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，2019年辭世後葬於彰化縣某公墓內的家族墳墓，2021年2月羅結的前司機凃英倫因積欠300萬元債務，竟夥同鄰居張洋銘盜掘羅結的墳墓擄走骨灰罈，向羅結後代「擄罈勒贖」6000萬元，警方7天破案救回骨灰罈。一審、二審皆依盜取屍體罪判處2男3年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

「輪胎大王」羅結1925年生，1967年在彰化大村鄉創辦正新輪胎，2022年全球銷售約1008億，名列全球十大輪胎製造商。羅結2019年3月過世，夫婦共繳出近26億元遺產稅，使大村鄉成為彰化最富有的鄉鎮，傳為佳話，未料竟遭昔日下屬覬覦，綁架骨灰罈勒贖。

50歲主謀凃男是任職18年的資深員工，曾任羅結的司機，得知羅結家中事務與葬身處，因身揹近300萬元債務，鋌而走險。

判決書指出，凃男得知羅結火葬後骨灰罈葬於彰化某公墓內的家族墓園，2021年2月8日晚間，凃男與49歲張男前往墓園持油壓、拔釘器剪破壞墳墓鐵窗，攀爬進入墳墓帶走找出羅結的骨灰罈。

兩人得手後，由凃男保管骨灰罈，張男指示不知情的22歲林男（恐嚇取財未遂罪一審判7月確定）打手機給羅結的邱姓次媳恫稱：「我有你爸的東西，求財3000萬，不然我就毀掉它」，但林男後來發現東西竟是羅結的骨灰罈，嚇得遠離脫身。

同月13日，張男傳送骨灰罈照片給邱女將贖金提高為6000萬元，恫嚇不准報警，否則會馬上毀掉骨灰罈丟池子；14日又傳訊「把現金準備好，我們拿到你就可以要回你老爸了」、「自己看著辦」，羅家人報警，警方循線逮3男。

判決指出，凃男因違反員工忠實義務及工作規則，廠商向正新檢舉後自請離職，之後為填補債務而與謀畫發掘墳墓盜取骨灰，導致墳墓損害，違反社會善良風俗甚鉅，判2男各3年8月徒刑定讞。

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